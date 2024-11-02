В школе Волоколамска увековечили память погибшего участника спецоперации

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.
В Волоколамской начальной школе №4 открыли памятный стенд, посвящённый погибшему участнику СВО Александру Конышеву. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского городского округа.
Торжественное мероприятие в здании, где учился Конышев, приурочили ко дню его рождения. Сегодня Александру исполнилось бы 34 года. Ранее он был посмертно награждён орденом Мужества.
Призванный в рамках частичной мобилизации, он проявил себя как настоящий мужчина, воевал решительно и отважно. Год назад Александр погиб, закрыв собой друга при миномётном обстреле.
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Призванный в рамках частичной мобилизации, он проявил себя как настоящий мужчина, воевал решительно и отважно. Год назад Александр погиб, закрыв собой друга при миномётном обстреле.
«Безмерное уважение защитнику, отдавшему жизнь ради спасения других и ради Победы, которая непременно будет за нами! Низкий поклон и вечная слава нашему воину!» – сказала глава муниципалитета Наталья Козлова.В открытии памятного стенда также участвовали родственники военного, депутаты, учащиеся начальных классов Привокзальной школы и юнармейцы.
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Лора Луганская