В школе Волоколамска увековечили память погибшего участника спецоперации

Вдова оппозиционера Ильдара Дадина, воевавшего на стороне украинской армии, обвинила сослуживцев своего мужа в его смерти. Она сообщила, что тело Ильдара было кремировано, а прах захоронен. Теперь она все больше сомневается, что он погиб от рук российских военных. Подробности в материале «Радио 1».