Под Волоколамском отметили годовщину подвига Героев-панфиловцев

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.
В Волоколамском городском округе торжественно отметили 83-ю годовщину подвига Героев-панфиловцев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
16 ноября 1941 года на 118-м км железной дороги Москва-Рига у разъезда Дубосеково солдаты 316-й стрелковой дивизии отражали атаки противника. Враг отступил, потеряв несколько танков и около сотни военных. Потери Красной армии тоже были значительными. Более ста воинов погибли, двадцати восьми участникам боя было присвоено звание Героя Советского Союза.
В митинге у мемориала, символизирующего стойкость и мужество отважных бойцов, их память почтили также представители посольств Казахстана и Киргизии, Гомельской области Белоруссии, православного и мусульманского духовенства, московской группы ветеранов-панфиловцев, депутатского корпуса, участники Волоколамской ветеранской организации, а также местные жители и волонтёры.
Читайте также:
Школьники из Волоколамского лицея побывали в «Мармеладном царстве»
Международный кинофестиваль «Волоколамский рубеж» посвятили 80-летию Победы
В Волоколамске провели детский концерт в честь Дня первоклассника
«Помнить историю своей страны, своего края, бережно передавая её потомкам, – наш долг и благодарность тем, кто отдал жизнь ради Великой Победы! Подвиг панфиловцев навсегда в памяти каждого из нас как пример героизма советских воинов, защищавших родную землю», – сказала глава городского округа Наталья Козлова.
В митинге у мемориала, символизирующего стойкость и мужество отважных бойцов, их память почтили также представители посольств Казахстана и Киргизии, Гомельской области Белоруссии, православного и мусульманского духовенства, московской группы ветеранов-панфиловцев, депутатского корпуса, участники Волоколамской ветеранской организации, а также местные жители и волонтёры.
Читайте также:
Школьники из Волоколамского лицея побывали в «Мармеладном царстве»
Международный кинофестиваль «Волоколамский рубеж» посвятили 80-летию Победы
В Волоколамске провели детский концерт в честь Дня первоклассника
Лора Луганская