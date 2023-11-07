Волоколамские спортсмены стали призерами турнира по карате

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Волоколамские каратисты стали золотыми призерами турнира «Кубок чемпионов». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Соревнования проходили 5 ноября в городском округе Люберцы.
Участниками детского открытого турнира стали спортсмены из Москвы, Московской и Калужской областей.
Городской округ Волоколамск представляли Макар Пучешкин и Егор Волков из Клуба-КАРАТЭ «ДИНАМО-Волоколамск».
По итогам соревнований Макар и Егор стали обладателями золотых медалей в своих возрастных категориях.
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Участниками детского открытого турнира стали спортсмены из Москвы, Московской и Калужской областей.
По итогам соревнований Макар и Егор стали обладателями золотых медалей в своих возрастных категориях.
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Мира Полтева