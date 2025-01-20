В волоколамском ЖК «Новый Благодар» поставили на кадастр новостройку

Новая «СМ-Клиника» открылась в микрорайоне Родники возле Подольска. В клинике планируется оказывать помощь по двадцати пяти направлениям современной медицины (терапия, пульмонология, гастроэнтерология, травматология-ортопедия, онкология, гинекология, урология, проктология и другие). Обследоваться и лечиться можно будет всей семьей – вскоре в клинике появится педиатрическое отделение.