В волоколамском ЖК «Новый Благодар» поставили на кадастр новостройку

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Пятиэтажный дом, построенный в составе жилого комплекса «Новый Благодар» на территории Волоколамска, получил кадастровый номер, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«На кадастровый учёт поставлена новостройка, расположенная по адресу: Волоколамск, 2-1 Шаховской проезд, дом №20. Теперь владельцы квартир могут оформить своё право собственности, зарегистрироваться на жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в детсады и школы», — говорится в сообщении.Жилой комплекс «Новый Благодар» состоит из двух пятиэтажных домов, там размещены квартиры разных типов — от однокомнатных до трёхкомнатных евроформата. В каждом доме есть по два подъезда и помещения для хранения колясок.
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Лев Каштанов