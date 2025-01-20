В Мытищах построят мост в стиле античного акведука

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Мост, сделанный как античный акведук, построят на территории жилого комплекса «Страна Парковая» в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Мост, стилизованный под акведук, станет частью общественного бульвара. Такое архитектурное решение моста выбрано неслучайно — рядом расположен также сделанный по римскому образцу Миллионный мост для доставки в Москву воды из мытищинских источников», — говорится в сообщении.Вокруг акведука будет расположен мини-парк с луговыми и садовыми цветами, зона хвойных деревьев, кроме того, там установят детские игровые площадки и спортивные площадки для взрослых. А вдоль бульвара и по периметру моста будет дорожка для велосипедов и самокатов.
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Лев Каштанов