В ЖК «Одинцово-1» построили пятиэтажный паркинг на 300 машин

Следите за нашими новостями в удобном формате

Строительство многоуровневого паркинга, рассчитанного на 300 машин, завершили на территории жилого комплекса «Одинцово-1» в Одинцовском городском округе, высота паркинга составляет пять этажей, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.