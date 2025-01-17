В ЖК «Одинцово-1» построили пятиэтажный паркинг на 300 машин

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Строительство многоуровневого паркинга, рассчитанного на 300 машин, завершили на территории жилого комплекса «Одинцово-1» в Одинцовском городском округе, высота паркинга составляет пять этажей, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Паркинг общей площадью более 8,6 тыс. квадратных метров построен с использованием металлокаркаса. Основным преимуществом проекта стала высокая эффективность использования пространства. Металлический каркас с большепролётными балками позволил значительно увеличить вместимость паркинга по сравнению с монолитными объектами такого же размера», — отмечается в сообщении.Отмечается, что паркинг для безопасности и удобства водителей оборудован лифтами и эвакуационной лестницей.
Читайте также:
В округе Люберцы открыли шестой ФОК
Число подмосковных гостиниц за пять лет увеличилось более чем на 1 тыс.
В Истре построят блочно-модульную котельную мощностью 2,33 МВт
Лев Каштанов