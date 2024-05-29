В Воронеже мигранты ночуют под стенами вуза для сдачи экзамена по русскому языку

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Мигранты в Воронеже ночуют под стенами местного вуза (ВГУ), чтобы не терять очередь на тестирование по русскому языку и истории. Об этом сообщает телекомпания «Вести Воронеж».
Воронежский госуниверситет является единственным центром тестирования после того, как частным организациям запретили принимать экзамен у мигрантов. Без результатов такого экзамена нельзя получить патент или разрешение на работу. По словам одного из ожидающих сдачи тестирования мужчины, люди проводят здесь целые сутки.
По данным журналистов, записаться на экзамен можно только три дня в неделю. Если не оформить патент вовремя, мигранту грозит штраф. В самом вузе не смогли прокомментировать ситуацию.
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин высказывался о мигрантах, приезжающих в РФ. Он подчеркнул, что те, кто хотят работать в стране, должны знать ее культуру, традиции и язык. Для этого в дружественных странах нужно создавать условия для изучения русского языка.
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«Спят здесь, едят здесь», – сказал он.
По данным журналистов, записаться на экзамен можно только три дня в неделю. Если не оформить патент вовремя, мигранту грозит штраф. В самом вузе не смогли прокомментировать ситуацию.
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин высказывался о мигрантах, приезжающих в РФ. Он подчеркнул, что те, кто хотят работать в стране, должны знать ее культуру, традиции и язык. Для этого в дружественных странах нужно создавать условия для изучения русского языка.
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Никита Кротов