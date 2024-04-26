Не говорящие по-русски мигранты сдали на «пятёрки» языковой тест в Башкирии

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В Башкирии не говорящие по-русски приезжие на отлично сдали тест по русскому языку.
Об этом рассказал Telegram-канал Mash Batash. По его данным, пятеро граждан Узбекистана на отлично сдали экзамен по русскому языку, который необходим для работы в стране.
В этом им помогли сотрудники местного вуза, вручившие мигрантам документы об успешной сдаче. Как выяснилось позже, за иностранцев сдали экзамены жители Курганской области.
Они же помогли им незаконно въехать на территорию страны. В итоге результаты тестирования признали недействительными.
Ранее Минобрнауки заявило о смене ректора Государственного института русского языка им. Пушкина из-за скандала, связанного с мигрантами.
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В этом им помогли сотрудники местного вуза, вручившие мигрантам документы об успешной сдаче. Как выяснилось позже, за иностранцев сдали экзамены жители Курганской области.
Они же помогли им незаконно въехать на территорию страны. В итоге результаты тестирования признали недействительными.
Ранее Минобрнауки заявило о смене ректора Государственного института русского языка им. Пушкина из-за скандала, связанного с мигрантами.
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Алёна Самарева