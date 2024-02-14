В возрасте 96 лет умерла мать политика Бориса Немцова

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«Сегодня утром не стало моей бабушки Дины Яковлевны Немцовой, мамы моего папы», — написала она.
Сам Борис Немцов — российский политический и государственный деятель, активист, автор нескольких докладов о масштабах коррупции в России, активный критик политического режима Владимира Путина, первый губернатор Нижегородской области. На момент работы губернатором и вице-премьером был самым молодым российским политиком в этих должностях (вплоть до назначения премьер-министром в апреле 1998 года Сергея Кириенко).
Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Организаторы и заказчики его убийства до сих пор не найдены. В записке Жириновского, найденной после его смерти, говорилось, что Немцова погубил радикализм.
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