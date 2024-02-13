Умер Герой СССР Валерий Востротин, командовавший 9-й ротой в Афганистане

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Скончался Герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин. Ему был 71 год. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на общероссийскую организацию военных инвалидов «Воин».
«Востротин скончался сегодня, 13 февраля, в загородном доме. Причиной смерти стало тяжелое заболевание, с которым он боролся два года», — говорится в сообщении.
Под его командованием находился состав 345-го гвардейского полка, в него входила 9-ая парашютно-десантная рота, бойцы которой в 1988 году захватили безымянную высоту и на протяжении 12 часов удерживали оборону. Именно этот случай лег в основу фильма Федора Бондарчука «9 рота».
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