Скончалась искусствовед, которая завещала президенту России коллекцию картин

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В Москве на 99-м году жизни скончалась искусствовед и писательница Нина Молева, которая несколько лет назад завещала президенту России Владимиру Путину коллекцию картин общей стоимостью до 2 миллиардов долларов. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на сообщение Министерства культуры РФ.
В апреле 2013 года Нина Дмитриевна приняла решение передать всю коллекцию целиком по завещанию действующему президенту России — Владимиру Путину. Она объяснила это тем, что глава государства «является юридическим представителем всей страны».
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