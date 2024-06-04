В возрасте ста лет умер участник десанта в Нормандии

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Канадский ветеран Второй мировой войны Уильям Кэмерон скончался в возрасте 100 лет за день до его запланированной поездки в Нормандию, где он принимал участие в десанте на пляжи 6 июня 1944 года.
«Уильям Кэмерон должен был быть частью нашей делегации, направляющейся во Францию на 80-летие высадки в Нормандии. Мы будем чтить его службу и его историю», — заявила канадский министр ветеранов Жинетт Петипа Тейлор в социальной сети X.По информации агентства Франс Пресс, канадская делегация уже прибыла во Францию во вторник, где к ним 6 июня присоединится премьер-министр Джастин Трюдо. В воскресенье они вернутся обратно в Канаду.
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