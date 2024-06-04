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В возрасте ста лет умер участник десанта в Нормандии

В возрасте ста лет умер Уильям Кэмерон, участвовавший в высадке в Нормандии
04 июня 2024, 21:56
Фото: iStock/Boris Ipatov

Фото: iStock/Boris Ipatov

Канадский ветеран Второй мировой войны Уильям Кэмерон скончался в возрасте 100 лет за день до его запланированной поездки в Нормандию, где он принимал участие в десанте на пляжи 6 июня 1944 года.


«Уильям Кэмерон должен был быть частью нашей делегации, направляющейся во Францию на 80-летие высадки в Нормандии. Мы будем чтить его службу и его историю», — заявила канадский министр ветеранов Жинетт Петипа Тейлор в социальной сети X.
По информации агентства Франс Пресс, канадская делегация уже прибыла во Францию во вторник, где к ним 6 июня присоединится премьер-министр Джастин Трюдо. В воскресенье они вернутся обратно в Канаду.

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Россиянин отсудил миллион рублей за почти 1,5 года в СИЗО по незаконному делу
Суд взыскал с казны 1 млн руб. в пользу жителя Петербурга за незаконное дело
04 июня 2024, 20:35

Фото: iStock/Zolnierek

Московский районный суд Санкт-Петербурга приказал выплатить местному жителю Дмитрию Солдатову один миллион рублей из государственного бюджета в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщили в пресс-службе городских судов.
Солдатов подал иск к Министерству финансов о возмещении морального вреда, причиненного незаконным уголовным делом. Он требовал семь миллионов рублей, однако суд уменьшил сумму компенсации.

Мужчина провел в тюрьме один год, пять месяцев и пять дней, что принесло ему серьезные моральные и нравственные страдания. Незаконное дело также негативно сказалось на его безупречной деловой репутации, учитывая, что Солдатов многие годы работал в правоохранительных органах.

Материалы дела свидетельствуют, что 14 сентября 2021 года Солдатова задержали по обвинению в незаконном обороте наркотиков. 17 января 2023 года Ломоносовский районный суд Ленинградской области изменил ему меру пресечения и разрешил выйти из тюрьмы с определенными ограничениями. Однако 2 марта 2023 года дело было возвращено прокурору из-за выявленных нарушений.
30 мая 2023 года следователь прекратил уголовное преследование в отношении Солдатова.

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В деревне Аристово открыли стилизованную под речной вокзал детскую площадку
04 июня 2024, 20:27

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Детскую игровую площадку открыли для жителей деревни Аристово, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск. На торжественной церемонии первая замглавы муниципалитета Наталья Тимошина заявила, что социальная инфраструктура в новых районах продолжит расширяться пропорционально жилой застройке.
«Это первая детская площадка, открытая в этом году в Красногорске по губернаторской программе. Тематику разработали вместе с жителями. В этом году это не последнее открытие – тем более, что в Красногорске, особенно в новых микрорайонах, растёт число детей, и это диктует необходимость появления новых социальных объектов», – отметила Тимошина.
Гостей церемонии открытия ждали анимационная программа и раздача мороженого.

Комфортная и просторная игровая зона расположена рядом с появившейся ранее площадкой для воркаута. Она стилизована под речной вокзал. На площадке установлены большая горка-корабль и песочница, есть пространство с мягким покрытием для игровых или танцевальных марафонов.

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#красногорск
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#подмосковье
#московская область
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Юрист Хаминский заявил о новой профессии в России
04 июня 2024, 20:13

Фото: iStock/Pinkypills

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский сообщил, что в российских классификаторах появилась новая профессия – финансовый дипломат.
«Минтруд на портале проектов нормативных правовых актов опубликовал проект профессионального стандарта «Специалист в области финансовой дипломатии (финансовый дипломат)». Ранее такой профессии в российских классификаторах не было», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Хаминский.

Специалист пояснил, что функция этой профессии будет заключаться в обеспечении процессов финансовых отношений для увеличения конкурентоспособности компаний.

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что 12% россиян считают самой скучной работу охранников, 11% — бухгалтеров. Кроме этого, унылой опрошенные назвали работу в офисе, а также деятельность продавцов.

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#финансы
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В Красногорске подписали соглашение о сотрудничестве престижные вузы России и КНР
04 июня 2024, 19:59

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Московский областной филиал Президентской академии будет сотрудничать с Хубэйским университетом искусств и наук. Соглашение было подписано в торжественной обстановке в академии, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
Проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Андрей Марголин отметил стратегическое значение международного сотрудничества для российских вузов. А президент Хубэйского университета искусств и наук Чжан Яньдуо выразил надежду на перспективное взаимодействие.
«В рамках соглашения предполагаются такие направления сотрудничества, как академические обмены; разработка программ обмена опытом для административных сотрудников по экономическим и управленческим дисциплинам; совместные исследования по экономике и менеджменту; совместные образовательные, научные и культурные мероприятия», – говорится в сообщении.
Также вузы будут вместе подавать заявки на получение финансовой поддержки от госорганов, юрлиц и международных организаций в обеих странах.

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#россия
#китай
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#подмосковье
#московская область
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В прямом эфире украинского телемарафона пропал свет
04 июня 2024, 19:58

Фото: iStock/MushroomsArtSeven

Отключение света произошло днем в прямом эфире всеукраинского телемарафона. Трансляция эфира доступна на YouTube.
Уточняется, что свет пропал в 15:58 мск. По словам телеведущих, это связано с аварийными отключениями, которые были введены энергетической компанией в Киеве.

Менее чем через час трансляция возобновилась из-за включения света.

Ранее директор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг «ДТЭК», Сергей Коваленко заявил, что экстренные отключения электричества введены в Киеве. Согласно его словам, Киев вышел за доступные лимиты.

Напомним, «Укрэнерго» спрогнозировало, что на следующей неделе на Украине появится серьезный дефицит электроэнергии. В настоящее время в стране недостаточно производства энергии для покрытия потребления, даже при импорте из Европы.

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#электричество
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В Калуге предложили запретить трудовым мигрантам привозить в Россию семьи
04 июня 2024, 19:55

Фото: istock/Oleg Elkov

Министр внутренних дел Калужской области Олег Калугин выступил с предложением запретить трудовым мигрантам привозить своих родственников в Россию.
В Telegram-канале Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека сообщается, что во вторник состоялось специальное заседание Совета на тему «Защита прав граждан России в рамках миграционной политики».

На этом заседании выступил министр внутренних дел Калужской области Олег Калугин. Он также высказал предложение запретить трудовым мигрантам привозить своих родственников в Россию (поскольку они приезжают сюда работать) и произвести проверку всех лиц, получивших российское гражданство с определенных территорий за последние 7-10 лет (в любом случае, мы придем к этому).

Калугин, комментируя свою позицию в интервью РИА Новости, подчеркнул, что россияне, уезжая на работу по вахтовому методу в другой регион, не берут с собой своих семей.

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Россияне назвали черты, раздражающие в начальстве
Опрос: Россиян раздражают высокомерие и лживость
04 июня 2024, 19:31

Фото: iStock/Bojan89

Опрос «Работа.ру» и СберПодбор показал, что россиян больше всего в руководстве на работе раздражают такие черты, как высокомерие и лживость.
Кроме это, россияне отметили и такие негативные характеристики начальства, как грубость, предвзятость, жадность и равнодушие.

Как передаёт Газета.ру, к позитивным чертам руководителей опрошенные отнесли отмечание потенциала людей, хорошие коммуникативные навыки, уверенное принятие решений, продуктивность, неигнорирование команды, поддержка карьерного роста сотрудников и так далее.

Ранее опрос сервиса SuperJob показывал, что у 51% россиян не происходит ссор в рабочих коллективах из-за кондиционера и температуры в помещении.

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#россияне
#поддержка
#работа
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В Московской области в этом году рассчитывают благоустроить около 700 детских площадок
04 июня 2024, 19:17

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье в 2024 году планируют благоустроить около 700 детских площадок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Всего в этом году будет благоустроено 697 детских игровых площадок. В зависимости от особенностей территорий, площадки будут разных размеров - от 100 до 450 кв. м.», – рассказал глава министерства Михаил Хайкин.
Как отметили в ведомстве, игровые комплексы устанавливают с учётом современных требований к безопасности и оснащению. Все они будут с резиновым покрытием, безопасными и удобными игровыми элементами.

Помимо этого, на площадках установят скамейки, урны, оборудуют их камерами видеонаблюдения и освещением.

В министерстве напомнили, что губернаторская программа по установке детских площадок была запущена в 2013 году. За это время была установлена 1 421 площадка.

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#подмосковье
#московская область
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Автобусы с баннерами «Лето в Подмосковье» появились на дорогах региона
04 июня 2024, 18:34

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На маршруты Мострансавто вышли первые три автобуса с баннерами «Лето в Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Автобусы украсили с целью популяризации летнего отдыха и туристических мест в Московской области. Они курсируют по маршруту №436 «Дом правительства Московской области – Москва (м. Тушинская)». Всего в рейсы выйдут 60 транспортных средств с тематической символикой. В кампании будут задействованы автобусы большого класса», – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, на ярких баннерах размещён QR-код, ведущий на туристический портал «Путеводитель по Подмосковью». Там можно найти маршруты путешествий по интересным местам Московской области, познакомиться с программой летних мероприятий и туристическими жемчужинами региона.

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