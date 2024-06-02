Умер Анатолий Потапов, работавший замглавы МИД РФ в начале 2000-х

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На 82-м году жизни умер экс-замглавы российского МИДа в начале «нулевых» Анатолий Потапов. Об этом сообщила в Telegram-канале дипломат Мария Захарова.
«Увидела его впервые, когда училась в школе при нашем посольстве в Китае. Тогда он был назначен советником и с энтузиазмом под руководством посла Игоря Алексеевича Рогачева взялся за дело. Потом, спустя годы, мы стали коллегами», – гласит публикация.
В заключение официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отозвалась о Потапове, как о профессионале своего дела, надежном товарище и хорошем человеке.
Анатолий Потапов занимал различные должности. В частности, он работал в администрации президента, был послом РФ в Болгарии и замминистра по делам СНГ.
По словам действующей главы диппредставительства в республике Элеоноры Митрофановой, Потапов сохранил добрые отношения народов двух стран, а 2008 год был объявлен при содействии Потапова Годом России в Болгарии. Попрощаются с Анатолием Потаповым в траурном зале ЦКБ во вторник, 4 июня.
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