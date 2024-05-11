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Cледующие два месяца будут очень сложными для украинской армии, заявил в интервью France info командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко.
По его словам, российское наступление будет приносить трудности. Военнослужащий подчеркнул, что интенсивность боевых действий продолжает расти.
Издание отметило, что у ВСУ крайне недостаточно вооружения и личного состава для сдерживания российской агрессии. В частности, как отметил в беседе с корреспондентом старший сержант 45-й артиллерийской бригады, у ВСУ не хватает боеприпасов для самоходной артиллерийской установки (САУ), которая была приобретена у Швеции.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что положение фронтовых войск серьезное. Президент сделал это заявление после доклада командующего ВСУ Александра Сырского.
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Издание отметило, что у ВСУ крайне недостаточно вооружения и личного состава для сдерживания российской агрессии. В частности, как отметил в беседе с корреспондентом старший сержант 45-й артиллерийской бригады, у ВСУ не хватает боеприпасов для самоходной артиллерийской установки (САУ), которая была приобретена у Швеции.
«Сегодня, к сожалению, мы больше не в состоянии поддерживать наших товарищей из пехоты, когда это столь необходимо, потому что в орудиях у нас почти ничего не осталось», – признался он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что положение фронтовых войск серьезное. Президент сделал это заявление после доклада командующего ВСУ Александра Сырского.
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Александр Климов