В Харькове прозвучало еще два взрыва

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В Харькове вновь раздались взрывы, передает украинское издание «Общественное» («Суспильне») через Telegram-канал.
Первый взрыв прогремел в 2:50 по московскому времени. Спустя 12 минут прогремел еще один взрыв. Подробности произошедшего не сообщаются. Информации о том, объявлялась ли в этом районе воздушная тревога, нет.
Вечером 11 мая в Харькове были слышны взрывы, сопровождавшиеся объявлением воздушной тревоги.
Ранее Соединенные Штаты сообщили о военном наступлении России на Харьков. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, поступление военной помощи из США поможет украинской стороне противостоять наступлению российских военных подразделений.
О наступлении высказался и российские военные корреспонденты, и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев ожидал такого развития событий и готов к тому, что произойдет.
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Вечером 11 мая в Харькове были слышны взрывы, сопровождавшиеся объявлением воздушной тревоги.
Ранее Соединенные Штаты сообщили о военном наступлении России на Харьков. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, поступление военной помощи из США поможет украинской стороне противостоять наступлению российских военных подразделений.
О наступлении высказался и российские военные корреспонденты, и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев ожидал такого развития событий и готов к тому, что произойдет.
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Александр Климов