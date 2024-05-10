На Украине обратили внимание на грубую ошибку ВСУ

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Украина упустила момент, когда военные ВСУ числом превосходили участвующих в конфликте российский бойцов, заявил политолог Руслан Бортник в эфире Youtube-канала «ПолитЭксперт».
По мнению эксперта, украинская армия не смогла воспользоваться ситуацией до того, как ВСУ потеряли численное превосходство, что привело к отступлению Украины.
Он отметил, что можно наблюдать «медленное отступление украинских войск» по многим направлениям.
Запад использовал в конфликте практически все силы, но Украина не смогла в полной мере использовать даже технику НАТО из-за нехватки персонала, заключил Бортник.
Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что украинских войск «наступает критическая фаза».
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Он отметил, что можно наблюдать «медленное отступление украинских войск» по многим направлениям.
«Есть субъективная и объективная причины. Объективная – несистемность и недостаточное качество западной поддержки. И субъективная причина – мы прозевали момент, когда необходимо было быстрее проводить мобилизацию», – подчеркнул политолог.
Запад использовал в конфликте практически все силы, но Украина не смогла в полной мере использовать даже технику НАТО из-за нехватки персонала, заключил Бортник.
Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что украинских войск «наступает критическая фаза».
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Александр Климов