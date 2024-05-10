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На Украине обратили внимание на грубую ошибку ВСУ

Бортник: Украина упустила момент, когда бойцов ВСУ было больше, чем военных РФ
10 мая 2024, 23:23
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Украина упустила момент, когда военные ВСУ числом превосходили участвующих в конфликте российский бойцов, заявил политолог Руслан Бортник в эфире Youtube-канала «ПолитЭксперт».
По мнению эксперта, украинская армия не смогла воспользоваться ситуацией до того, как ВСУ потеряли численное превосходство, что привело к отступлению Украины.

Он отметил, что можно наблюдать «медленное отступление украинских войск» по многим направлениям.



«Есть субъективная и объективная причины. Объективная – несистемность и недостаточное качество западной поддержки. И субъективная причина – мы прозевали момент, когда необходимо было быстрее проводить мобилизацию», – подчеркнул политолог.

Запад использовал в конфликте практически все силы, но Украина не смогла в полной мере использовать даже технику НАТО из-за нехватки персонала, заключил Бортник.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что украинских войск «наступает критическая фаза».

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ВСУ перебрасывают резервные подразделения в Харьковскую область
#украина
#всу
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#вс рф
#военные
ПВО отразила массовую атаку ВСУ в Белгородской области
МО: над Белгородской область ПВО сбила 17 снарядов РСЗО «Вампир», 5 бомб и дрон
10 мая 2024, 22:12

Фото: iStock/e-crow

Дежурные средства ПВО сбили 17 снарядов РСЗО «Вампир», пять управляемых авиационных бомб и беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
В районе 19:45 был пресечён ряд попыток украинских войск совершить террористические атаки на территорию России. В результате ПВО уничтожила все цели, угрожающие безопасности страны.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили две воздушные цели на подлёте к Белгороду. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напомним, что Белгородская область является самым обстреливаемым регионом России. Украинские войска регулярно запускают ракеты и беспилотники в сторону этой области.

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#атака
#всу
#вс рф
#белгородская область
#сво
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Длительность воздушной тревоги в Харьковской области побила рекорд
«Страна.ua»: воздушная тревога в Харьковской области звучала более 9 часов
10 мая 2024, 21:00

Фото: iStock/Photoboyko

В Харьковской области воздушная тревога побила рекорд по длительности, который держался с февраля 2022 года. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».
Отмечается, что она была объявлена 10 мая в 09:07 и работала в течение 9,5 часов.

Ранее сообщалось, что российские войска начали наступление в Харьковской области. В связи с этим ВСУ перебросили в регион резервные подразделения войск для укрепления обороны. Также была объявлена эвакуация жителей города Волчанска и соседних населённых пунктов. Всего в городе, по состоянию на 2022 год, проживало свыше 17 тысяч человек.

Кроме того, ВС РФ одним ударом уничтожили мост через реку Волчья в районе Волчанска, по которому шло снабжение украинских военных, находящихся на данном участке фронта.

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#харьковская область
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#всу
#вс рф
#сво
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ВСУ перебрасывают резервные подразделения в Харьковскую область
МО Украины: ВСУ перебрасывают резервные подразделения на волчанское направление
10 мая 2024, 20:35

Фото: iStock/Anna_Anikina

ВСУ перебросили свои резервные подразделения на волчанское направление Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны Украины.
Отмечается, что подразделения, количество и состав которых не озвучены, направлены в Харьковскую область для усиления обороны.

Ранее украинские власти сообщили об эвакуации жителей Волчанска и соседних населённых пунктов. По данным Госстата Украины, на 2022 год в городе проживало свыше 17 тысяч человек. Читайте об этом подробнее в материале «Радио 1».

Также ранее сообщалось, что российские войска одним ударом уничтожили мост через реку Волчья в районе Волчанска. Это усложнит пути для снабжения украинских группировок на данном участке фронта.

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#украина
#всу
#военные
#харьковская область
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Гладков сообщил об уничтожении двух воздушных целей на подлёте к Белгороду
Гладков: ПВО сбила две воздушные цели на Белгородом и Белгородским районом
10 мая 2024, 20:34

Фото: iStock/Andrey Atanov

Система ПВО сбила две воздушные цели в небе над Белгородом и Белгородским районом. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что дежурные системы ПВО оперативно сбили движущиеся к городу две воздушные цели.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Информация уточняется, добавил Гладков.

Ранее в этот день Минобороны России сообщили, что в течение недели российские войска поразили склад ракетного вооружения западного производства в Одессе, радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса С-300, станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19, а также атаковали склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ.

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#белгородская область
#пво
#всу
#сво
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ВС РФ поразили ЗРК Patriot в Запорожской области
ВС РФ поразили ЗРК Patriot и РЛС AN/MPQ-65 в Гуляйполе
10 мая 2024, 20:21

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские войска поразили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 в Запорожской области. Об этом силовые структуры сообщили РИА Новости.
Отмечается, что удар был нанесён российским оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер» в районе населённого пункта Гуляйполе.

По заявлениям главы Минобороны России Сергея Шойгу, ВС РФ с начала года уничтожили пять комплексов Patriot.

Ранее украинские власти сообщили об эвакуации жителей Волчанска и других населённых пунктов Харьковской области. До этого Киев потерял контроль над пятью населёнными пунктами в регионе.

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#вс рф
#всу
#ракетный сво
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Стало известно, когда Украина получит первые истребители F-16
Reuters: Киев получит первые истребители F-16 в июне-июле 2024 года
10 мая 2024, 20:10

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Воздушные силы Украины получат первые американские истребители F-16 Fighting Falcon уже в июне-июле этого года. Об этом сообщает агентство Reuters.
При этом не уточняется, какая именно страна передаст самолёты. О готовности поставить ВСУ технику ранее заявляли Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.

Ранее депутат Госдумы от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщил, что российские самолёты фронтовой авиации намного превосходят обещанные Киеву истребители F-16. По его словам, американские истребители – это хорошая техника, однако российские самолёты имеют более высокие боевые возможности. Читайте об этом подробнее в материале «Радио 1».

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#истребитель f-16
#украина
#поставки
#военная техника
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«Талисман»: сапёр рассказал о прибежавшем к бойцам СВО щенке Пуля
Сапёр Прытков рассказал о щенке Пуля, прибежавшем к бойцам в зоне СВО
10 мая 2024, 19:39

Фото: iStock/Golser

Трёхмесячный щенок по кличке Пуля пришёл к бойцам СВО и стал талисманом для сапёра из Ивановской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Старший сапёр Алексей Прытков в беседе с каналом рассказал, пришедший в полевой лагерь щенок был очень истощен. Военные омыли его, отогрели, накормили и дали прозвище. Пёс очень привязался к Алексею: спал с ним вместе, ездил рядом, когда бойцы меняли дислокацию, верно ждал с поля боя.

В прошлом году военный получил серьёзное ранение конечностей, из-за чего ему пришлось ампутировать ноги, а руки сейчас восстанавливают с помощью специальных аппаратов. Пока Алексей находился в госпитале собачка почти ничего не ела и постоянно лежала рядом с бронежилетом хозяина.

Когда Алексей вернулся домой в Ивановскую область, он связался с товарищами и попросил направить Пулю к себе. Щенок преодолел тысячи километров, чтобы наконец воссоединиться с хозяином. Пуля подружилась с девушкой Алексея и его родителями.

Мужчина считает собаку своим талисманом, поскольку она принесла ему удачу: он смог выжить после ранения.

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#собака
#сво
#военные
#ранение
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Зеленский: ВС РФ начали наступление в Харьковской области
10 мая 2024, 18:45

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские силы начали наступление в Харьковской области, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления, отрывок из которого публикует «Страна.ua».
По словам украинского лидера, Вооружённые силы РФ пошли в наступление на севере Харьковской области. Зеленский заявил, что ВСУ ждали этого и пока что сдерживают российскую армию.

При этом Зеленский подчеркнул, что не имеет представления о том, какие резервы ВС РФ готовы задействовать при наступлении на этом направлении.

Ранее российские военкоры сообщали, что в Харьковской области украинские боевики сдаются в плен ВС РФ. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Радио 1».

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#владимир зеленский
#сво
#всу
#вс рф
#харьковская область
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США анонсируют новый пакет военной помощи Украине
Politico: США выделят дополнительно $400 млн военной помощи Украине
10 мая 2024, 17:59

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

США анонсируют дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что объявление о новом пакете помощи для киевского режима состоится «как раз в тот момент, когда Россия начала крупное наступление на Харьков». По данным источника, в состав помощи войдут ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.

Напомним, ранее палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Позже президент США Джо Байден подписал данный закон. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

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