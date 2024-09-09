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В Якутии добыли алмаз ювелирного качества весом 262,5 карата. Об этом сообщает издание SakhaPress. Отмечается, что драгоценность уже передали экспертам на оценку.
По данным издания, алмаз нашли сотрудники ночной смены из компании «Алмазы Анабара» группы компаний АЛРОСА.
Это уже второй столь крупный драгоценный камень с подобными характеристиками, что добыли в России за этот год, говорится в сообщении. В сентябре прошлого года в том же месте удалось добыть алмаз весом почти 400 карат.
Ранее на видео попал президент Ботсваны Мокгвитси Масиси, который был удивлен, когда ему показали найденный в стране алмаз в 2492 карата. Лидер Ботсваны отметил, что ему крайне повезло увидеть драгоценность такого размера.
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Это уже второй столь крупный драгоценный камень с подобными характеристиками, что добыли в России за этот год, говорится в сообщении. В сентябре прошлого года в том же месте удалось добыть алмаз весом почти 400 карат.
Ранее на видео попал президент Ботсваны Мокгвитси Масиси, который был удивлен, когда ему показали найденный в стране алмаз в 2492 карата. Лидер Ботсваны отметил, что ему крайне повезло увидеть драгоценность такого размера.
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Данил Пономарев