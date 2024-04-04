В «Яндексе» объяснили странный ответ «Алисы» про героиню «Маши и медведя»

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Некорректный ответ «Алисы» про героиню мультфильма «Маша и медведь» — это единичный случай, в настоящее время умная колонка так не отвечает. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе «Яндекса».
Напомним, шестилетний ребёнок задал вопрос умному устройству о том, почему Маша из популярного мультипликационного сериала «Маша и медведь» живёт одна и где её родители. «Алиса» пересказала версию одного из сайтов, по которой Маша является призраком убитой девочки. Родители не смогли смириться с гибелью девочки и уехали. А Маша мучает и терзает медведя именно потому, что он убил её.
В «Яндексе» порекомендовали пользователям включать детский режим при общении с умным устройством, чтобы оградить детей от нежелательного контента. Представители компании рассказали, что «Алиса» регулярно обучается новому. Если же у «Алисы» отсутствуют ответы на какие-либо вопросы, в таком случае она берет информацию из открытых источников.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина в своём отчёте перед Законодательным собранием рассказала об угрозе, которую несёт детям недостоверная или искажённая информация в интернете. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В «Яндексе» порекомендовали пользователям включать детский режим при общении с умным устройством, чтобы оградить детей от нежелательного контента. Представители компании рассказали, что «Алиса» регулярно обучается новому. Если же у «Алисы» отсутствуют ответы на какие-либо вопросы, в таком случае она берет информацию из открытых источников.
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Екатерина Коршунова