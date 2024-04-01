В апреле для школьников пройдет «Урок цифры» по квантовой тематике

Фото: iStock/sakkmesterke
В этом году с 8 по 30 апреля для школьников пройдет урок по теме «Путешествие в микровселенную: квантовые вычисления и медицина будущего» в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Об этом сообщают организаторы проекта.
Отмечается, что учащимся 1-11 классов расскажут о применении квантовых технологий в медицине, а также профессиях будущего на стыке физики, биологии и химии. Данный урок направлен на развитие основных компетенций цифровой экономики у школьников.
Урок пройдет в очном и онлайн форматах. Примечательно, что образовательный проект состоит из двух частей: учебного фильма и тренажеров для учащихся младших, средних и старших классов.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте проекта.
Ранее заместитель директора направления кадров для цифровой экономики, руководитель проекта «Урок цифры» АНО Цифровая экономика, Ольга Франчук в эфире «Радио 1» рассказала, как устроен урок и в чём его цель. Подробнее читайте в нашем материале.
Читайте также:
Подмосковных школьников пригласили к участию в акции «Семейные традиции»
Шесть школьников представят Дубну на заключительном этапе Всероссийской олимпиады
В Подмосковье стартовал этап чемпионата «Профессионалы — 2024» в сфере спорта
Урок пройдет в очном и онлайн форматах. Примечательно, что образовательный проект состоит из двух частей: учебного фильма и тренажеров для учащихся младших, средних и старших классов.
Ранее заместитель директора направления кадров для цифровой экономики, руководитель проекта «Урок цифры» АНО Цифровая экономика, Ольга Франчук в эфире «Радио 1» рассказала, как устроен урок и в чём его цель. Подробнее читайте в нашем материале.
Читайте также:
Подмосковных школьников пригласили к участию в акции «Семейные традиции»
Шесть школьников представят Дубну на заключительном этапе Всероссийской олимпиады
В Подмосковье стартовал этап чемпионата «Профессионалы — 2024» в сфере спорта
Екатерина Коршунова