Радио1
Главная / Новости / Общество/ В апреле для школьников пройдет «Урок цифры» по квантовой тематике

В апреле для школьников пройдет «Урок цифры» по квантовой тематике

01 апреля 2024, 09:52
Фото: iStock/sakkmesterke

Фото: iStock/sakkmesterke

В этом году с 8 по 30 апреля для школьников пройдет урок по теме «Путешествие в микровселенную: квантовые вычисления и медицина будущего» в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Об этом сообщают организаторы проекта.
Отмечается, что учащимся 1-11 классов расскажут о применении квантовых технологий в медицине, а также профессиях будущего на стыке физики, биологии и химии. Данный урок направлен на развитие основных компетенций цифровой экономики у школьников.

Урок пройдет в очном и онлайн форматах. Примечательно, что образовательный проект состоит из двух частей: учебного фильма и тренажеров для учащихся младших, средних и старших классов.


С подробной информацией можно ознакомиться на сайте проекта.

Ранее заместитель директора направления кадров для цифровой экономики, руководитель проекта «Урок цифры» АНО Цифровая экономика, Ольга Франчук в эфире «Радио 1» рассказала, как устроен урок и в чём его цель. Подробнее читайте в нашем материале.

Читайте также:

Подмосковных школьников пригласили к участию в акции «Семейные традиции»

Шесть школьников представят Дубну на заключительном этапе Всероссийской олимпиады

В Подмосковье стартовал этап чемпионата «Профессионалы — 2024» в сфере спорта
#подмосковье
#проект
#онлайн
#развитие
#урок цифры
#школьники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Росгвардейцы Подмосковья сдали более 10 литров донорской крови
01 апреля 2024, 10:44

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Подмосковные сотрудники вневедомственной охраны приняли участие в донорской акции «От сердца к сердцу», сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Сотрудники Росгвардии сдали в рамках донорской акции свыше десяти литров крови. Работники станции переливания крови поблагодарили росгвардейцев за взаимодействие», — говорится в сообщении.
Донорская акция «От сердца к сердцу» проводится регулярно, её задача — пополнить запасы крови в медицинских учреждениях Московской области, а также привлечь внимание общественности к важности донорства.

Отмечается, что сотрудники Росгварди Московской области участвуют в этой акции не первый раз, желающих сдать кровь становится всё больше.

Московский областной центр крови принимает доноров ежедневно с 8 утра до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, дом №37А. Кроме того, донорскую кровь принимают в нескольких окружных медучреждениях. Уточнить информацию можно по телефону координационного центра донорства крови: 7 (495) 305-77-00.

Читайте также:

Подмосковные доноры сдали за выходные более 1,3 тонны литров крови

Донорская кровь для пострадавших в теракте поступит в больницы после проверки

Воробьёв поблагодарил доноров, сдающих кровь для пострадавших в «Крокусе»
#росгвардия
#донорская кровь
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Порнозвезда раскрыла отношение мужа к ее работе
01 апреля 2024, 10:43

Фото: iStock/kicsiicsi

Американская порноактриса Рейган Фокс (настоящее имя — Кэри Кэррингтон) рассказала, как съемки в видео для взрослых влияют на ее брак. Об этом Фокс сообщила в подкасте Sexy Funny Raw, который доступен на YouTube.
По словам Фокс, в ее браке преобладает взаимопонимание и отсутствует ревность. Она рассказала, что они с мужем очень давно вместе и ее карьера не мешает браку. Актриса отметила, что необходимо разделять брак и работу.

Говоря об отношениях с родителями, Фокс поделилась, что ее семья сначала резко негативно отнеслась к ее деятельности, в результате чего общение прекратилось. Но вскоре общение с близкими наладилось и они стали часто видеться. Фокс подчеркнула, что работу они не обсуждают.

Ранее сын покойного сенатора из Совета Федерации Владислав Тюльпанов признался, что живет с одной из главных порнозвезд России Катей Самбукой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Эротическая лактация: почему кормить грудью партнёра — это нормально

Ученые провели анализ и нашли связь антидепрессантов с сексуальной дисфункцией

Российская порноактриса Эльфи откажется от гражданства РФ из-за своих «талантов»
#семья
#брак
#актриса
#карьера
#секс
#работа
#любовь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные молодые семьи теперь могут вступить в программу обеспечения жильём онлайн
01 апреля 2024, 10:18

Фото: пресс-служба Минжиополитики МО

Стать участником программы «Обеспечение жильем молодых семей» Подмосковье теперь можно онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Минжиополитики Московской области. На портале государственных и муниципальных услуг региона запущена комплексная услуга «Молодая семья».
Молодые семьи смогут подать заявление на участие в программе без посещения МФЦ и администрации в любое удобное время круглосуточно.

Для этого надо зайти на региональный портал, авторизироваться в системе и выбрать услугу «Обеспечение жильем молодых семей». Далее следует выбрать городской округ, в который будет подано заявление.

Перед подачей заявления необходимо ознакомится с требованиями к семьям, перечнем обязательных документов, причинами отказа в приёме заявления.
Потом нужно выбрать цель обращения – обеспечение жильём молодых семей, дать согласие на обработку персональных данных и заполнить заявление.
«Скачиваете заявление, подписываете, сканируете и добавляете файл в раздел «Запрос». Перед отправкой заявления проверяете на вкладке – предпросмотр. Отправляете. Информация о статусе рассмотрения заявления отображается в личном кабинете», – уточнили в пресс-службе.
Там уточнили, что услуга предоставляется бесплатно.

Читайте также:

Минстрой пересмотрел цены на жилье

Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить себя и своё жильё в паводок

Риэлтор Апрелев спрогнозировал падение цен на вторичное жильё в России
#минжилполитики мо
#жильё
#семья
#московская область
#подмосковье
#онлайн
#цифровизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Болгария начинает выдавать шенгенские визы гражданам России
01 апреля 2024, 10:08

Фото: iStock/Ojimorena

Болгария будет принимать заявления у граждан РФ на оформление шенгенской визы. Документы будут обрабатываться в консульской службе посольства страны в Москве и генконсульстве в Санкт-Петербурге. Пишет ТАСС.
Напомним, в конце прошлого года Совет ЕС решил частично расширить Шенгенскую зону для Болгарии и Румынии. Теперь продолжительность ожидания на подачу документов станет, как и у других стран Шенгенского пространства.

«Туристы смогут пользоваться выданными до 31 марта 2024 года краткосрочными национальными визами типа C — со сроком пребывания в стране до 90 дней — только на въезд в Болгарию и на поездки до Румынии и Кипра», — пояснили в диппредставительстве.

При этом по визам, действующим более 90 дней, можно будет совершать кратковременные поездки и в другие страны.

Читайте также:

Названы условия, чтобы гарантировано получить шенгенскую визу

В НАТО намерены создать «военный Шенген»

Россиянам стало проще и быстрее получить французскую визу
#туристы
#страны
#поездки
#ес
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В люберецком ЖК «Легенда Коренево» построят пять многоквартирных домов
01 апреля 2024, 09:39

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Пять восьмиэтажных домов построят в жилом комплексе «Легенда Коренево» на территории посёлка Красково в городском округе Люберцы, разрешение на строительство выдало Минжилполитики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Планируется возвести монолитно-кирпичные корпуса общей площадью свыше 34 тысяч квадратных метров. Там будет расположено 935 квартир свободной планировки. В домах предусмотрены также помещения для консьержей, а также зоны для хранения велосипедов и колясок», — отмечается в сообщении.
Реализация проекта запланирована на 2026 год.

В жилом комплексе, помимо домов, будут построены объекты социальной инфраструктуры — детский сад на 120 мест и школа, рассчитанная на 500 учеников. Запанирован также торгово-развлекательный центр. Кроме того, на первых этажах жилых домов будут коммерческие помещения, там откроют магазины, аптеки, кафе и бытовые сервисы.

Читайте также:

В Ленинском округе завершается строительство детсада на 325 мест

В Подмосковье завершилось строительство жилого комплекса «Большевик»

В Можайске завершается строительство дворца спорта
#строительство
#люберцы
#дома
#мкд
#минжилполитики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье стартовала экоакция «Сдай старые шины на Мегабак»
01 апреля 2024, 09:32

Фото: istockphoto / zozzzzo

1 апреля в Подмосковье стартовала экологическая акция «Сдай старые шины на Мегабак». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В рамках акции автовладельцы смогут бесплатно привезти ненужные покрышки для вторичной переработки в пункты приема крупногабаритных отходов.

«Мы проводим эко-акцию уже четвертый год подряд, она пользуется большой популярностью у жителей, так как решает два основных вопроса. Во-первых, способствует грамотной утилизации покрышек. Во-вторых, у всех участников акции есть реальная возможность внести свой вклад в экологию Подмосковья, минимизировать захоронение отходов в землю и плюсом выиграть ценные призы. За время проведения акции автомобилисты сдали более 2 тыс тонн старых автопокрышек», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Кроме этого, расположение площадок «Мегабак» можно найти на официальном сайтах министерства ЖКХ Московской области и конкурса.

Акция продлится до 15 мая 2024 года.

Читайте также:

Мобильные эколаборатории проверили качество воздуха в 12 округах Подмосковья

Подмосковные участники акции «Добрые крышечки» собрали за месяц более 200 кг пластика

В Московской области в этом году расчистят 27 водоёмов
#жкх
#антон велиховский
#мегабак
#автомобилисты
#экологическая акция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эротическая лактация: почему кормить грудью партнёра — это нормально
Причины появления сексуального фетиша на кормление грудью объяснили
01 апреля 2024, 08:32

Фото: iStock/Prostock-Studio

Секс-коуч Аннабель Найт заявила, что кормление грудью является достаточно распространенным фетишем, который объясняется несколькими психологическими факторами. О причинах появления у мужчин возбуждения от имитации лактации эксперт рассказала Metro.
Найт отметила, что люди с таким сексуальным фетишем зачастую разыгрывают сценки кормления грудным молоком со своей партнершей. По словам секс-коуча, есть теории, согласно которым материнский аспект во время кормления грудью может вызывать ощущение доверия и сближения, что может усилить сексуальную привлекательность партнерши.

Эксперт также объяснила данный фетиш имеющимся табу в обществе. Найт подчеркнула, что такое сексуальное увлечение редко подвергается исследованиям, но в 2005 году издание Sunday Times опубликовало данные опроса, по которым от 25 до 33% мужчин сосали грудь своих женщин, имитируя процесс кормления. Специалист заключила, что те мужчины, которые восхищаются материнскими качествами женщин, могут быть более склонны к этому фетишу.

Читайте также:

Адвокат заявила о праве кормить грудью в общественных местах по Конституции

Госдума взялась за штрафы из-за кормления грудью в общественном месте

Педиатр не считает, что кормление смесью может вызвать у детей астму
#молоко
#секс
#специалисты
#женщины
#отношения
#эксперт
#мужчины
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам рассказали, как изменятся правила продажи пива и табачной продукции с 1 апреля
В России с 1 апреля изменились правила продажи пива и табачной продукции
01 апреля 2024, 08:25

Фото: iStock/Stefano_Carnevali

С 1 апреля за продажу табачной продукции без лицензии в России вводится уголовная ответственность, при этом регионы теперь смогут ограничивать продажу слабоалкогольных напитков в «наливайках». Об этом пишет РИА Новости.
Таким образом, с 1 апреля продавцам табачной продукции, которые осуществляют продажу без лицензии в крупном размере, грозит штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты за период от года до трёх лет.

Кроме того, суд может назначить и принудительные работы на срок до трёх лет, либо вовсе лишить свободы на тот же срок. Одновременно с этим нелегальных продавцов могут лишить права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью.

Также с 1 апреля регионы могут самостоятельно принимать решение о запрете продажи пива, пивных напитков, сидра в «наливайках». Вместе с тем может быть ограничено время продажи алкоголя в точках общественного питания, которые расположены в многоквартирных домах или рядом.

Напомним, 13 ноября 2023 года в Госдуму внесли законопроект, предоставляющий регионам право запрещать на своей территории розничную продажу слабоалкогольных напитков в так называемых «наливайках».

Читайте также:

Что изменится в законах с 1 апреля 2024 года: «Наливайки», пенсии, табак и СБП

Госдума в первом чтении одобрила право регионов запрещать «наливайки»

В России хотят ужесточить правила продажи сигарет
#суд
#штраф
#права
#регионы
#лицензии
#зарплаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Британские пациенты скорой помощи умирают из-за 12-часовых очередей на прием
В Британии более 250 человек еженедельно умирают в ожидании скорой помощи
01 апреля 2024, 06:50

Фото: istock / gorodenkoff

В Великобритании более 250 человек еженедельно умирают из-за очередей на прием в отделения скорой медицинской помощи. О кризисе в сфере здравоохранения страны пишет издание The Times, ссылаясь на данные Королевского колледжа неотложной помощи.
По информации издания, в 2023 году порядка 14 тысяч человек скончались из-за более чем 12-часового ожидания приема в отделениях неотложной помощи.

За февраль 2024 года количество людей, которые прождали более 12 часов в отделениях помощи, достигло 45 тысяч человек.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что показатели работы отделений скорой помощи были «недостаточно хорошими». Сунак подчеркнул, что исправлению ситуации в области здравоохранения мешают забастовки медиков. Британский премьер назвал решение этой проблемы приоритетным направлением для своего правительства.

Ранее сообщалось, что в британской армии пропали пулеметы и ракетные установки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Террорист из «Крокуса» оказался связан с таджикскими экстремистами из Турции

Украинские лейтенанты грабили жителей Херсонской области, переводящих гривны в рубли

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения тюменца с ножницами в больнице

#данные
#страны
#человек
#приём
#министр
#великобритания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф