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В Японии остановили перезапущенную АЭС из-за проблем с оборудованием

Фото: iStock/Wlad74

Фото: iStock/Wlad74

Японская компания-оператор Tohoku Electric Power сообщила, что остановила перезапущенный 29 октября второй энергоблок АЭС «Онагава» в префектуре Мияги для проведения проверки. Об этом говорится в пресс-релизе компании.


В воскресенье, 3 ноября, на станции планировался старт выработки электроэнергии, но процесс не был запущен из-за проблем с оборудованием. В результате было принято решение остановить реактор.

В скором времени специалисты АЭС начнут проверку. В релизе компании не уточняется, когда второй реактор станции может быть снова перезапущен. Примечательно, что реактор такого типа был перезапущен в стране впервые с 2011 года.

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В Крыму оценили ущерб от пребывания полуострова в составе Украины
Константинов: ущерб Крыму от пребывания в составе Украины насчитывает триллионы
04 ноября 2024, 06:57

Фото: iStock/VvoeVale

Ущерб Крыму, причиненный за время пребывания полуострова в составе Украины, исчисляется триллионами рублей. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости. По его словам, республика пострадала в области экономики, экологии, культуры.
«Уже сейчас понятно, что счет пойдет на триллионы рублей. В украинский период был нанесен ущерб экономике, экологии, культуре Крыма. Пришло в негодность и было разграблено все имущество, оставшееся в Крыму от Советского Союза», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что в Крыму функционирует рабочая группа, которая занимается фиксацией и оценкой ущерба, нанесенного полуострову в результате действий Киева. Более того, группу обещали усилить дополнительными кадрами.

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#крым
#ущерб
#счёт
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#россия
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Тысячи болотных плавучих пауков оказались на воле в Великобритании
The Sun: Честерский зоопарк в Великобритании выпустил тысячи болотных пауков
04 ноября 2024, 04:52

Фото: iStock/Gugu Mannschatz

Работники Честерского зоопарка в Великобритании выпустили на волю тысячи болотных плавучих пауков. Об этом сообщает британская газета The Sun. У вида Dolomedes plantarius или охотник полосатый, отмечается, был самый крупный брачный сезон.
«В настоящее время насчитывается более 10 тыс. размножающихся самок, и это число может возрасти», — говорится в материале.
Работники зоопарка с гордостью говорят о столь высоких показателях размножения, так как совсем недавно этот вид находился на грани вымирания.

Издание пишет, что болотные пауки ведут полуводный образ жизни, бегая по поверхностям водоемов и питаясь стрекозами, водомерками и даже мелкой рыбой.

В зоопарке уверяют, что несмотря на отпугивающий внешний вид, болотные пауки безвредны для людей. Однако в местных соцсетях люди с опаской отреагировали на новость о столь крупном «освобождении» пауков.

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#зоопарк
#великобритания
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Духовенство Чечни назвало фейком приказ об обязательном ношении хиджаба
04 ноября 2024, 01:53

Фото: iStock/SeanWang

Духовенство Чечни назвало фейком появившийся в соцсетях приказ о якобы обязательном ношении хиджаба в регионе. Об этом сообщается в телеграм-канале Духовного управления мусульман республики. В ведомстве подчеркнули, что информация не соответствует действительности.
«В социальных сетях распространяется ложная информация – «Приказ об обязательном ношении хиджаба на территории ЧР». Данная информация не соответствует действительности», — сказано в сообщении.
Ранее муфтий Чечни Салах Межиев осудил запрет ношения хиджабов в школах Владимирской области и назвал это нарушением положений Конституции России. Он также высказал недоумение по поводу того, что запрет касается именно и только мусульманской одежды.

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#запрет
#информация
#муфтий
#религия
#одежда
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Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили спустя час перекрытия
04 ноября 2024, 00:50

Фото: iStock/gutaper

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили после временного перекрытия переправы вечером 3 ноября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. Ограничение на движение действовало чуть больше часа.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сказано в сообщении.
Чуть позже канал опубликовал свежие данные об очереди на подступах к Крымскому мосту. По сведениям на 00:00 понедельника, со стороны Тамани в ожидании собралось порядка 120 автомобилей, со стороны Керчи пробок нет.

Напомним, движение по Крымскому мосту временно перекрыли в 22:43 воскресенья. Тех, кто находился на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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#данные
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#крымский мост
#пробки
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Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
03 ноября 2024, 23:37

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующая информация появилась в 22:43 в официальном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. Обновления информации в течение часа не поступало.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — указано в публикации.
Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра призывают сохранять спокойствие следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

За 40 минут до перекрытия сообщалось, что в очереди со стороны Тамани находится 230 автомобилей. Время ожидания прогнозировали в районе часа. В то же время со стороны Керчи очередь перед пунктом досмотра отсутствовала.

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#автомобили
#пробки
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«Татнефть» подала многомиллиардный иск к «Туполеву»
«Татнефть» намерена взыскать с «Туполева» 5,6 млрд рублей
03 ноября 2024, 21:48

Фото: iStock/Zolnierek

Публичное акционерное общество (ПАО) «Татнефть» подало иск к акционерному обществу (АО) «Туполев» и входящему в его состав Казанскому авиационному заводу имени Горбунова на 5,6 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Арбитражного суда Татарстана.
Отмечается, что заявление поступило в суд 1 ноября. Истцом выступила компания «Татнефть», генеральным директором которой является Наиль Маганов. Дело отнесли к категории экономических гражданских споров.

Издание пишет, что суть исковых претензий не раскрывается. Компании также не комментировали судебные разбирательства.

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#компании
#заявление
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В Германии возросло количество совершаемых украинцами преступлений
03 ноября 2024, 21:14

Фото: iStock/picturesd

В Германии увеличилось число уголовных преступлений, совершаемых беженцами из Украины и мигрантами. Об этом сообщает местное издание Compact, ссылаясь на отчёт Федерального управления криминальной полиции за октябрь.
Отмечается, что в 2023 году число подозреваемых в совершении преступлений мигрантов возросло на 25,1% в сравнении с 2022 годом. Большую часть преступлений совершили украинцы. На их долю также приходится 33,1% всех проживающих в Германии беженцев.

В отчёте отдельное внимание уделяется случаям изнасилований и домогательств. Так, в прошлом году мигрантами было совершено 8800 таких преступлений. Этот показатель на 1300 больше, чем фиксировалось в 2022 году. Больше всего подозреваемых являются гражданами Украины, Сирии, Ирана, Ирака, Афганистана, Турции, Сомали и Эритреи.

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#беженцы
#преступление
#криминал
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МВД: свыше 3,3 тысячи участвующих в СВО иностранцев получили гражданство РФ
03 ноября 2024, 19:48

Фото: istockphoto/Dzurag

Свыше 3,3 тысячи иностранных граждан, которые принимают участие в спецоперации, получили российское гражданство, проинформировала в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
«С начала года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации <...> гражданство приобрели 3344 иностранных гражданина», — сказано в публикации.
Волк уточнила, что ее коллеги по ведомству, занимающиеся миграционными вопросами, помогли урегулировать правовое положение иностранца-участника СВО из ближнего зарубежья.

По словам Волк, ему грозило выдворение и тюремный срок на родине за участие в боевых действиях на стороне Российской Федерации.

«В кратчайшие сроки от иностранца получено заявление о приеме в российское гражданство. До принятия решения установлен запрет на применение в отношении него каких-либо мер принуждения, в том числе выдворения», — пояснила официальный представитель МВД.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, какие мигранты должны уехать из России.

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#мигранты
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#полиция
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Легендарный стадион «Локомотив» восстанавливают в столичном районе Люблино
Собянин рассказал о возрождении стадиона «Локомотив» в районе Люблино
03 ноября 2024, 18:47

Фото: iStock/FOTOKITA

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о промежуточных результатах восстановления исторического стадиона «Локомотив» в районе Люблино. Об этом глава города написал в своём Telegram-канале.
Собянин рассказал, что раньше на этой площадке базировался футбольный клуб железнодорожников. Здесь «Локомотив» играл со «Спартаком» и «Торпедо», а в 1957 году провёл матч команд Франции и Финляндии. Со временем стадион начал ветшать, а в 2015 году его перестали использовать для проведения игр.

Затем власти города приняли решение провести восстановительные работы на легендарном спортивном объекте. На данный момент подошло к концу устройство футбольных полей с подогревом, установлена спортплощадка с силовыми тренажёрами, комплексами и беговой дорожкой. Также завершается монтаж трибуны и продолжается ремонт сохранившихся построек и строительство гаража для спецтехники.

Мэр столицы подчеркнул, что после открытия на стадионе «Локомотив» можно будет тренироваться и проводить матчи в любое время года и при любой погоде.

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