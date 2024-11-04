В Японии остановили перезапущенную АЭС из-за проблем с оборудованием

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Японская компания-оператор Tohoku Electric Power сообщила, что остановила перезапущенный 29 октября второй энергоблок АЭС «Онагава» в префектуре Мияги для проведения проверки. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
В воскресенье, 3 ноября, на станции планировался старт выработки электроэнергии, но процесс не был запущен из-за проблем с оборудованием. В результате было принято решение остановить реактор.
В скором времени специалисты АЭС начнут проверку. В релизе компании не уточняется, когда второй реактор станции может быть снова перезапущен. Примечательно, что реактор такого типа был перезапущен в стране впервые с 2011 года.
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