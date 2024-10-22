Фото: istock/Derek Brumby
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что мировое развитие движется в сторону G20, где заметно растет влияние стран БРИКС, с центральной ролью России.
В интервью РИА Новости Судзуки отметил, что изначально страны G7 занимали 80% мировой экономики, но сейчас их доля снизилась до 40%.
Он также подчеркнул символичность проведения следующего саммита БРИКС в российском городе, что подчеркивает растущее влияние России на мировой арене.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года Япония увеличила объем экспорта в Россию на 98,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает министерство финансов страны. Экспорт в Россию составил 33,3 миллиарда иен (223,6 миллиона долларов), тогда как импорт из России вырос лишь на 2,8% и достиг 65,3 миллиарда иен (438,5 миллиона долларов).
Читайте также:
Япония отправила в Китай двух гигантских панд
Япония и США проведут крупномасштабные учения Keen Sword-25
Япония заявила о применении ИК-ловушек против российского самолета в море
«Сегодня G20, в состав которой входит и Россия, занимает 80% мировой экономики. Индия, Китай, Бразилия и Южная Африка усиливают свои позиции, и влияние БРИКС в рамках G20 будет продолжать расти. Англосаксонское мышление США и Великобритании, сосредоточенное на поиске врагов, уже неэффективно. Россия будет проявлять все больше силы», — заявил Судзуки.
Он также подчеркнул символичность проведения следующего саммита БРИКС в российском городе, что подчеркивает растущее влияние России на мировой арене.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года Япония увеличила объем экспорта в Россию на 98,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает министерство финансов страны. Экспорт в Россию составил 33,3 миллиарда иен (223,6 миллиона долларов), тогда как импорт из России вырос лишь на 2,8% и достиг 65,3 миллиарда иен (438,5 миллиона долларов).
Читайте также:
Япония отправила в Китай двух гигантских панд
Япония и США проведут крупномасштабные учения Keen Sword-25
Япония заявила о применении ИК-ловушек против российского самолета в море
Елена Перлова