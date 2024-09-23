Япония заявила о применении ИК-ловушек против российского самолета в море

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Япония подняла в небо истребители F-35 якобы из-за российского противолодочного самолета Ил-38. Об этом заявил министр обороны Японии Минору Кихара в интервью газете South China Morning Post.
По данным издания, японские самолеты применили инфракрасные ловушки при контакте с российским воздушным судном.
По словам Минору Кихара, вооруженные силы Японии впервые были вынуждены использовать инфракрасные средства противодействия — ИК-ловушки.
Официального сообщения от российской стороны по данному поводу не поступало.
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«Российские самолеты Ил-38 трижды нарушили воздушное пространство над нашими территориальными водами к северу от острова Ребун, Хоккайдо. Это произошло в промежуток с 13:00 до 16:00 по местному времени (с 7:00 до 10:00 утра по мск – ред.)», — цитирует SCMP министра.
По словам Минору Кихара, вооруженные силы Японии впервые были вынуждены использовать инфракрасные средства противодействия — ИК-ловушки.
«Токио выразил чрезвычайно строгий протест Москве», — добавил Минору Кихара.
Официального сообщения от российской стороны по данному поводу не поступало.
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Лия Мурадьян