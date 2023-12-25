В Забайкалье в I чтении приняли законопроект об умерщвлении бездомных собак

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Депутаты законодательного собрания Забайкальского края в первом чтении поддержали законопроект об усыплении бездомных собак, об этом сообщили в пресс-службе парламента по региону.
«Агрессивных и невостребованных собак в Забайкалье будут умерщвлять. Соответствующий проект закона принят в первом чтении сегодня на сессии законодательного собрания», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе правительства региона.
При этом, уточняется, что бездомных собак будут содержать в приютах до 30 дней. Если за это время найти им новых хозяев не удастся — собак будут усыплять. Тех же животных, которых будут находить с признаками прежних владельцев, будут содержать в приюте до полугода, далее также придавать эвтаназии.
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Евгения Парфентьева