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В Забайкалье в I чтении приняли законопроект об умерщвлении бездомных собак

25 декабря 2023, 14:34
Фото: iStock/AlxeyPnferov

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Депутаты законодательного собрания Забайкальского края в первом чтении поддержали законопроект об усыплении бездомных собак, об этом сообщили в пресс-службе парламента по региону.
«Агрессивных и невостребованных собак в Забайкалье будут умерщвлять. Соответствующий проект закона принят в первом чтении сегодня на сессии законодательного собрания», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе правительства региона.

При этом, уточняется, что бездомных собак будут содержать в приютах до 30 дней. Если за это время найти им новых хозяев не удастся — собак будут усыплять. Тех же животных, которых будут находить с признаками прежних владельцев, будут содержать в приюте до полугода, далее также придавать эвтаназии.


Собак ниже 25 сантиметров в холке предлагается кастрировать и отпускать в прежнюю реду обитания.

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#собаки
#бездомные собаки
#парламент
#законопроект
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Губернатор Воробьёв исполнит новогодние желания трёх юных жителей Подмосковья
25 декабря 2023, 15:17

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». Глава региона снял с новогоднего дерева три шара, на которых свои заветные мечты написали Саша из Богородского округа, Матвей из Ивантеевки и Дима из Балашихи.
«Каждый год мы наряжаем Ёлку желаний. Главная задача – чтобы любой мог внести свою лепту, помочь тому, кто в этом очень нуждается, сделать маленькое чудо. Я с удовольствием присоединяюсь к этой акции. Мы вместе с Дедом Морозом обязательно исполним мечты ребят», – пообещал губернатор.
11-летний Саша в ближайшее время сможет полетать на вертолёте. 14-летний Дима получит в подарок шведскую стенку, а восьмилетний Матвей попробует себя в роли танкиста. Его мама Юлия – офицер группы военно-патриотической подготовки. После участия в спецоперации она получила звание ветерана боевых действий.

Благотворительная акция «Ёлка желаний» организована «Движением первых». 4 декабря этого года старт ей дал президент. Зайдя на сайт, каждый может подарить сказку детям с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, тяжёлыми формами заболеваний, а также ребятам из семей военнослужащих, участников СВО и проживающим в новых регионах. Также в этом году исполняют мечты и детей с подшефных территорий Подмосковья.

Акция проводится в России с 2018 года. За пять лет её существования удалось исполнить желания более 106 тыс детей.

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#московская область
#акция
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Россиянин получил десятки тысяч рублей за отмененный три года назад авиарейс
Мужчина получил 81,7 тысячи рублей за отмененный три года назад рейс на Бали
25 декабря 2023, 15:09

Фото: istock / PeopleImages

Турист из России благодаря Роспотребнадзору получил больше 80- тысяч рублей за отмененный три года назад авиарейс на Бали. Об этом ведомство сообщает в телеграм-канале.

Известно, что мужчина приобрел авиабилет из Москвы в Денпасар с вылетом в апреле 2020 года, но рейс отменили из-за распространения коронавируса.

Спустя некоторое время россиянин потребовал расторгнуть договор и вернуть деньги — более 80 тысяч рублей. Перевозчик в ответном письме указал, что деньги смогут вернуться только по истечении трех лет с даты отправления рейса согласно Постановлению Правительства РФ № 991.

Через 3 года россиян снова обратился в авиакомпанию с требованием вернуть средват, но ему отказали, а последнюю претензию в компании проигнорировали.

«Тогда сотрудники Роспотребнадзора обратились к мировому судье с исковым заявлением в защиту нарушенных прав потребителя. <...> В результате суд взыскал с компании в пользу потребителя 84 179 рублей» — сообщили в ведомстве.
Ранее Росавиация предупредила об опасности полетов некоторых самолетов РФ за рубеж. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
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#компании
#турист
#авиарейсы
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Исследование: Самые необычные вакансии 2023 года — сборщик шампиньонов и лесопатолог
25 декабря 2023, 15:08

Фото: istockphoto.com/c3nsored

Аналитики сервиса SuperJob заключили, что самыми необычными вакансиями в России в 2023 году стали сборщик шампиньонов с зарплатой, вожатый служебных собак, тренер лошадей, а также лесопатолог.
Так, сборщику шампиньонов предлагают зарплату от 45 тыс. рублей, вожатому служебных собак 17—20 тыс. рублей, тренеру лошадей 22—26 тыс. рублей, а лесопатологу - 40—45 тыс. рублей.
Кроме этих профессий также существуют и такие, как конфетчик, воспитатель поросят и цветовод.

Работодатели кроме интересных вакансий предлагают не менее занимательные условия сотрудничества.

«Так, бесплатные билеты на цирковые представления, фрукты в тюбиках для поддержания витаминного баланса и удобный график для свободолюбивых», — приводит RT исследование аналитиков.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит 7,5 млрд рублей на оплату зарплат медработников.

«Правительство дополнительно направит более 7,5 млрд рублей на оплату труда медицинских работников», – приводит АГН «Москва» сообщение правительство РФ.

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#вакансии
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Скончался экс-прокурор Москвы Юрий Сёмин
Хинштейн сообщил о смерти бывшего прокурора Москвы Юрия Сёмина
25 декабря 2023, 14:27

Фото: iStock/jorgeantonio

В Москве скончался бывший прокурор Москвы Юрий Сёмин. Ему было 73 года. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн
«Экс-прокурор Москвы Юрий Семин скончался сегодня на 74-м году жизни в результате обширного инфаркта. Выражаю искренние соболезнования родным и близким покойного», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Сёмин был главой столичной прокуратуры с 2006 по 2011 годы. После он стал начальником антикоррупционного управления Генпрокуратуры.

25 декабря сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. Вавилова Андрей Ермолаев также сообщил, что российский писатель-фантаст, основатель издательства Terra Fantastica Николай Ютанов скончался на 65 году жизни.

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#прокуратура
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Путин продлил освобождение жителей новых регионов от ОСАГО на год
Путин продлил освобождение жителей новых регионов от ОСАГО до 2025 года
25 декабря 2023, 14:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий жителям новых регионов РФ до 2025 года ездить там на машинах без полиса ОСАГО. Документ доступен на сайте правовых актов.
Отмечается, что закон продлевает для жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей данное право и на 2024 год. Однако сохраняется обязанность оформлять полис ОСАГО при поездках на своей машине в другие российские регионы.

Напомним, в октябре текущего года Банк России упорядочил оформление ОСАГО путем электронного документооборота.

Ранее сообщалось, что в Совфеде призвали создать в России «ОСАГО для IT» на случай, если произойдут кибератака или утечка данных. Страхование по аналогии с автомобильным поможет защитить компании в случае указанных трудностей, а также позволит серьезно улучшить кибербезопасность на территории государства.

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#регионы
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#днр
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Колесные трактора приобрели для подмосковных лесопожарных формирований
25 декабря 2023, 14:00

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Для подмосковных лесопожарных формирований провели закупку колесного трактора. Об этот сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Технику закупили в рамках федерального проекта «Сохранение лесов».

«<…>Продолжается модернизация материально-технической базы лесопожарной техники ГАУ МО «Центрлесхоз» Комитета лесного хозяйства Московской области. На экономию, сложившуюся от проведения закупочных процедур в 2023 году, осуществлена закупка колесного трактора «Беларус» с навесным оборудованием», - поделился председатель Комитета лесного хозяйства Олег Баженов.

Стоит отметить, что техника будет выполнять противопожарные мероприятия по обустройству лесов, для предотвращения и ликвидации лесных пожаров, устройству и прочистке противопожарных минерализованных полос.

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#техника
#мероприятия
#модернизация
#олег баженов
#подмосковье
#лес
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Со следующего учебного года в школы России вернётся предмет «Труд»
25 декабря 2023, 13:53

Фото: istockphoto/Smederevac

С нового 2024/2025 учебного года в российских школах вместо предмета «Технология» появится урок «Труд (технология)». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Возобновление уроков труда означает возврат в школы столярного, токарного и слесарного дела, кройки и шитья, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Как отметил доцент кафедры физического воспитания и безопасности жизнедеятельности Московского городского педагогического университета Олег Зверев, важным вопросом в данном аспекте является подготовка педагогических кадров для ведения уроков труда.

По его мнению, следует организовать программы переподготовки для людей, которые имеют специальное техническое или естественно-научное образование и хотят себя реализовать в педагогике. В таких программах должны быть учтены различные аспекты педагогических и психологических методик, считает специалист.

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#школы
#подготовка
#образование
#труд
#уроки
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В Соцфонде сообщили, что пенсии и пособия за январь придут досрочно
Соцфонд: россияне получат пенсии и пособия за январь до 28 декабря
25 декабря 2023, 13:50

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Большинство получателей пенсий и пособий получат январские выплаты в конце декабря. Об этом пишет «Российская газета».
Отмечается, что под досрочные выплаты попадают граждане, получающие выплаты на карты кредитных организаций. В ведомстве добавили, что не позднее 28 декабря текущего года россияне также получат детские выплаты, меры социальной поддержки населения, ежемесячную выплату из средств материнского капитала и иные.

Сообщается, что пособия, пенсии и социальные выплаты других видов, которые начисляются с помощью почтовых отделений связи, будут производиться в январе следующего года по графику работы почтовых отделений связи.

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#цб
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Жителей Подмосковья приглашают на переподготовку для трудоустройства водителями автобусов
25 декабря 2023, 13:30

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Мострансавто приглашает желающих на должность водителей автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Участвовать в программе могут женщины и мужчины старше 21 года, обладающие водительским удостоверением категорий B или C. Им необходимо пройти программу профессиональной переподготовки на категорию D. После успешной сдачи экзаменов кандидат будет трудоустроен в Мострансавто.

Желающие пройти обучение могут записаться по номеру 7 (903) 161-92-91 или направить заявку на почту rabota@mtamo.ru.
«Переподготовка проводится на базе автошколы в Балашихе. Изучение теории проходит дистанционно. После окончания обучения сотрудник должен отработать в должности водителя автобуса Мострансавто не менее года. Это обязательное условие для участия в программе», – говорится в сообщении.
Во время обучения соискателям выплачивается стипендия.

Для водителей автобусов предусмотрен расширенный социальный пакет: бесплатные поездки в автобусах предприятия, бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 9 тыс рублей за аренду жилья для иногородних работников, отпуск до 42 календарных дней, сезонная форменная одежда, для детей работников – путёвки в оздоровительные лагеря.

Также иногородним сотрудникам для обустройства на новом месте жительства выплачивается материальная помощь в размере 10 тыс рублей ежемесячно в течение первых трёх месяцев с момента трудоустройства.

В министерстве добавили, что в Мострансавто сейчас работают более 9 тыс водителей, и набор в различные филиалы предприятия продолжается.

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