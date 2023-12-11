После нападения овчарки на младенца возбудили два уголовных дела

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Два уголовных дела возбуждено после нападения собаки на младенца в коляске в Новой Москве.
Как сообщает телеграм-канал Shot, дела завели за причинение тяжкого вреда здоровью и за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Сообщается, что семья мальчика многодетная, у него есть браться 8 и 10 лет и 5-летняя сестра.
До этого стало известно, что на спящего малыша напала овчарка. Жительница поселения Сосенское оставила трёхмесячного ребенка в коляске на несколько минут, чтобы забежать домой, а когда вернулась, собака, которая гуляла на территории без поводка, уже терзала ребёнка на снегу. У ребёнка диагностировали черепно-мозговую травму, большое количество ран живота, спины и ног, а также ушиб мозга. Сейчас с ребенком работают врачи.
Собаку, которая напала на ребенка, отправится обратно к заводчику.
Ранее сообщалось, что гимназист на уроке физкультуры сломал 10-летней однокласснице нос. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак