Валиева не смогла доказать существование дедушки

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Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал официальную мотивировочную часть дела российской фигуристки Камилы Валиевой.
В документе помимо прочего критикуется версия спортсменки о том, что запрещённые вещества попали в её организм из-за клубничного десерта, приготовленного её дедушкой на разделочной доске, которую он использовал для измельчения лекарств.
По объяснениям РУСАДА, приведенным в пункте 140 документа, отсутствуют доказательства существования самого дедушки Геннадия Соловьёва, упомянутого спортсменкой.
Напомним, что Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил по решению Спортивного арбитражного суда.
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По объяснениям РУСАДА, приведенным в пункте 140 документа, отсутствуют доказательства существования самого дедушки Геннадия Соловьёва, упомянутого спортсменкой.
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Артем Кузьмин