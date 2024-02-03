Валиева поблагодарила за баннеры в ее поддержку на улицах

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Российская фигуристка Камила Валиева, дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил, выразила благодарность болельщикам за поддержку в своем телеграм-канале.
После ее дисквалификации в различных городах, включая Москву, появились баннеры, выражающие поддержку Валиевой. В своем блоге фигуристка опубликовала фото одного из таких баннеров и добавила слова благодарности.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за использование запрещенного вещества триметазидина, обнаруженного в ее допинг-пробе.
Дисквалификация применяется с 25 декабря 2021 года, и CAS решил аннулировать все результаты фигуристки с этой даты, включая выступления на чемпионате России. Это означает потерю медали Олимпиады в Пекине и золота чемпионата Европы 2022 года.
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«Спасибо всем, кто рядом; всем, кто поддерживает», — написала фигуристка.
Дисквалификация применяется с 25 декабря 2021 года, и CAS решил аннулировать все результаты фигуристки с этой даты, включая выступления на чемпионате России. Это означает потерю медали Олимпиады в Пекине и золота чемпионата Европы 2022 года.
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Артем Кузьмин