The Times: Один из судей CAS был против вердикта по делу Камилы Валиевой

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Один из представителей коллегии Cпортивного арбитражного суда (CAS), которая принимала решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, не был согласен с итоговым вердиктом о её четырёхлетней дисквалификации. Об этом сообщает британское издание The Times.
По данным цитируемого газетой источника, один из судей поддержал позицию российского антидопингового агентства РУСАДА, что спортсменку стоит дисквалифицировать всего лишь на два года.
Антидопинговые службы, проводившие проверку в отношении фигуристки Камилы Валиевой, не смогли установить происхождение препарата в допинг-пробе спортсменки, поэтому до сих пор остаётся много вопросов. Об этом в своих соцсетях написала ранее её тренер Этери Тутберидзе.
29 января Спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал её результаты на турнирах с 25 декабря 2021 года. В итоге сборную России лишили золотой медали в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022. Это привело к тому, что Россия упала на третье место в общем зачете, а золото перешло к США, серебро — Японии.
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Антидопинговые службы, проводившие проверку в отношении фигуристки Камилы Валиевой, не смогли установить происхождение препарата в допинг-пробе спортсменки, поэтому до сих пор остаётся много вопросов. Об этом в своих соцсетях написала ранее её тренер Этери Тутберидзе.
29 января Спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал её результаты на турнирах с 25 декабря 2021 года. В итоге сборную России лишили золотой медали в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022. Это привело к тому, что Россия упала на третье место в общем зачете, а золото перешло к США, серебро — Японии.
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Артем Путинцев