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The Times: Один из судей CAS был против вердикта по делу Камилы Валиевой

01 февраля 2024, 04:39
Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Один из представителей коллегии Cпортивного арбитражного суда (CAS), которая принимала решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, не был согласен с итоговым вердиктом о её четырёхлетней дисквалификации. Об этом сообщает британское издание The Times.
По данным цитируемого газетой источника, один из судей поддержал позицию российского антидопингового агентства РУСАДА, что спортсменку стоит дисквалифицировать всего лишь на два года.

Антидопинговые службы, проводившие проверку в отношении фигуристки Камилы Валиевой, не смогли установить происхождение препарата в допинг-пробе спортсменки, поэтому до сих пор остаётся много вопросов. Об этом в своих соцсетях написала ранее её тренер Этери Тутберидзе.


29 января Спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал её результаты на турнирах с 25 декабря 2021 года. В итоге сборную России лишили золотой медали в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022. Это привело к тому, что Россия упала на третье место в общем зачете, а золото перешло к США, серебро — Японии.


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#фигурное катание
#судья
#спортсмены
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Тутберидзе заявила, что уверена в невиновности Камилы Валиевой
31 января 2024, 17:39

Фото: iStock/SeventyFour

Антидопинговые службы, проводившие проверку в отношении фигуристки Камилы Валиевой, не смогли установить происхождение препарата в допинг-пробе спортсменки, поэтому до сих пор остаётся много вопросов. Об этом в своих соцсетях написала её тренер Этери Тутберидзе.
29 января Спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал её результаты на турнирах с 25 декабря 2021 года.

Тутберидзе написала, что долгое время не могла комментировать происходящее, поскольку это могло повлиять на расследование. Теперь она заявила, что хочет узнать, что действительно произошло с Валиевой и как этот препарат попал в её организм.

«Они не расследуют, откуда у Камилы в организме появился препарат. Они решают, можно ли её дисквалифицировать пожизненно», – добавила Тутберидзе.

При этом тренер отметила, что не сомневается в невиновности спортсменки.

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#фигурное катание
#допинг
#спортсмены
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Тренер Гладилин выступил против возрождения турнира дублеров РПЛ
31 января 2024, 17:28

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Бывший главный тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин заявил, что турнир дублеров РПЛ возрождать не стоит.
«Не думаю, что это стоит делать. Вторая лига будет интереснее для молодых ребят, чем турнир дублёров. Там они шишки набьют точно. Раньше чемпионат дублёров был очень хорошо организован, там были очень конкурентоспособные матчи, но сейчас при нынешнем отношении молодёжи к футболу это повторить сложно. Пусть лучше молодые играют против мужиков во Второй Лиге, чем против таких же ребят, которые после первого же успеха начинают чувствовать себя звёздами», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Гладилин.

Ранее сербский агент Боян Остоич высказал мнение о том, что бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович вряд ли вернется в Россию.

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#спорт
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#турнир
#журналист
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Вратарь Дасаев: «Хорошо, что сыграем с Сербией»
31 января 2024, 17:13

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев выразил интерес к товарищескому матчу сборной России с Сербией.
«Стоило провести матч с Сербией не в Москве, а в другом регионе страны? Всё зависит от решения РФС и руководства национальной команды. Хорошо, что сыграем с Сербией. Будет интересно посмотреть на российских футболистов на уровне такой сборной», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Дасаев.

Ранее «Крылья Советов» сообщили о том, что создают вторую команду. Сообщалось, что вторая команда нужна для создания целостной системы подготовки футболистов от отбора в академию до участия в профессиональных соревнованиях. Команда получит название «Крылья Советов-2» и будет участвовать в соревнованиях ФНЛ-Б уже с этого сезона.

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#спорт
#матч
#россия
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Винер: Российские спортсмены не вернутся в Олимпийские игры без флага
31 января 2024, 17:04

Фото: iStock/BalkansCat

Российские спортсмены не вернутся в Олимпийские игры без государственного флага РФ, с таким заявлением выступила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в интервью для Telegram-канал SHOT.
«Мы без флага в Олимпийские игры не вернёмся», — прокомментировала ситуацию Винер.

По её словам, выступать на соревнованиях будут только те, кто показывает наилучший результат.

Винер также призвала забыть девиз Олимпийских игр, который гласит — «Выше, быстрее, сильнее». Тренер считает, что этот слоган не актуален, поскольку лучших там сейчас нет.

Ранее Винер заявила, что условия, при которых российские спортсмены имеют возможность принимать участие в международных соревнованиях — позорны и унизительны.

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#соревнования
#спортсмены
#флаг
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В подмосковном Чехове пройдёт Международное открытое первенство по Кёкусин-кан
31 января 2024, 13:11

Фото: клуб «Подольск-Додзё»

В феврале в подмосковном городе Чехов пройдёт Международное Открытое Первенство по Кёкусин-кан в дисциплине кумитэ.
Турнир пройдёт во Дворце спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова. В соревнованиях примут участие больше 10 стран и 40 регионов России, ожидается больше тысячи участников в возрасте от 12 до 17 лет. Мероприятие организует клуб «Подольск-Додзё» при партнёрстве Союза промышленников и предпринимателей «Иволга».
«Основной идеей международного турнира клуба карате является создание площадки для объединения людей разных национальностей и культур, возможности для встреч и обмена опытом, демонстрации здорового и активного спорта через карате», — рассказали организаторы мероприятия.
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#подмосковье
#подольск
#первенство
#турнир
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Студент из Коломны выиграл Первенство Московской области по лыжным гонкам
31 января 2024, 12:17

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Студент Коломенского колледжа стал победителем Первенства Московской области по лыжным гонкам. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Первенство Московской области среди юниоров 18-19 лет проводили в Красногорске.

По итогам гонки Андрей Зубков — студент Коломенского аграрного колледжа занял первое место Первенства Московской области.

«Благодаря этой победе, студенту присвоено звание «Мастер спорта по лыжным гонкам». Это звание — не только престижная награда, но и признание высоких спортивных достижений. Стоит отметить, что в декабре прошлого года Андрей выполнил условия для присвоения звания «Мастер спорта по биатлону». Поздравляем Андрея с этим ярким успехом и желаем ему дальнейших побед и достижений в спорте», — поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что в соревнованиях ЦФО коломенский спортсмен занял восьмое место.

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#студент
#первенство
#награда
#гонки
#цфо
#спортсмен
#лыжи
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Жители Подмосковья могут принять участие в новом сезоне «Ты в игре»
31 января 2024, 11:40

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Стартовал новый сезон всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Подать заявку на участие в четвертом сезоне можно до 11 февраля 2024.

«Конкурс помогает выявлять и поддерживать спортивные инициативы, которые делают спорт нормой жизни для россиян. Подать заявку на участие можно на сайте tyvigre.ru до 11 февраля, а итоги будут подведены 30 апреля 2024 года. Авторы проектов смогут выбрать одну из восьми номинаций: «трансформация в спорте», «корпоративный спорт», «спортивный туризм», «медиа», «масштаб», «точка старта», «дети в спорте» и «безграничные возможности», — отметили в министерстве.

Кроме этого, победитель получит гран-при размером 1 000 000 рублей. Также финалисты смогут получить 300 000 рублей на развитие своих проектов. Также лучшие проекты смогут получить доступ к образовательной системе, благодаря которой они смогут прокачать навыки в спортивном менеджменте.

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#спорт
#конкурс
#дети
#туризм
#медиа
#итоги
#развитие
#подмосковье
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Российская фигуристка нецензурно оценила лишение ее золота Олимпиады-2022
Фигуристка Виктория Синицина нецензурно оценила лишение ее золота Олимпиады-2022
31 января 2024, 00:46

Фото: istockphoto.com/proBAKSTER

Российская фигуристка Виктория Синицина выразила свое недовольство лишением сборной России золота в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 в Пекине в своем Telegram-канале, используя некоторые нецензурные выражения.
Спортсменка подчеркнула, что она чувствует глубокую обиду и предупредила, что эта ситуация может иметь обратные последствия.

«Бумеранг вернется», — написала она, а затем добавила: «Завтра соберу все».
Ранее сборную России лишили золотой медали в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 из-за аннулирования баллов, заработанных Камилой Валиевой. Это привело к тому, что Россия упала на третье место в общем зачете, а золото перешло к США, серебро — Японии.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации Камилы Валиевой на четыре года. Срок отстранения начал действовать с 25 декабря 2021 года, и все ее результаты за этот период были аннулированы.

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#суд
#сша
#россия
#медали
#золото
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Подмосковные борцы завоевали четыре медали международного Кубка Ивана Ярыгина
30 января 2024, 20:25

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области завоевала две золотые, серебряную и бронзовую медали на ХХХV традиционных международных соревнований по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Лидер сборной России по вольной борьбе, выступающий за Подмосковье, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев победил в весовой категории до 97 кг. В финальной встрече «Русский танк» выиграл у экс-победителя турнира Шамиля Мусаева со счётом 5:2. Теперь у капитана сборной России – три победы на «Кубке Ярыгина».

Ещё одну золотую медаль для Московской области добыл олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Заур Угуев. На «Кубке Ярыгина» борец выступал уже в четвёртый раз.
В категории до 70 кг второе место занял действующий чемпион мира среди молодёжи Иналбек Шериев.

У женщин в весовой категории до 76 кг на третью ступень пьедестала поднялась многократная чемпионка России, чемпионка Европы, призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро Екатерина Букина.

В командном зачёте сборная России заняла первое место. За ней расположилась команда Монголии, замкнула тройку сборная Белоруссии.

Юбилейный Кубок Ивана Ярыгина стал рекордным по количеству стран-участниц. В этом году в Красноярск приехали спортсмены из 24 государств.

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