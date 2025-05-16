Вассерман заявил, что «Википедию» нельзя блокировать в России

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Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман заявил, что «Википедия» действительно искажает многие исторические факты, однако блокировать её не следует.
Накануне глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала заблокировать электронную энциклопедию в России, поскольку в ней размещены искажённые исторические факты. Также она подчеркнула, что там отсутствуют возрастные ограничения, а значит есть угрозы для молодёжи.
Также Вассерман призвал учить людей отличать правду от выдумки, а не ограждать их от сомнительных сведений. В противном случае, рано или поздно произойдёт сбой и мозг начнёт верить во всё подряд.
Собеседник издания согласился, что искажение исторических фактов влечёт за собой определённые риски, одно они есть везде.
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«"Википедия" искажает многие исторические факты хотя бы потому, что там, несмотря на механизм голосования, вроде как препятствующий идейной монополизации, тем не менее нашелся способ обойти этот механизм. Сейчас большинство модераторов "Википедии" принадлежит тоталитарной секте либералов. Естественно, как и положено тоталитарной секте, они искажают реальность и блокируют очень многие исправления. Но только на этом основании блокировать "Википедию", на мой взгляд, не следует», – подчеркнул Вассерман в беседе с «Татар-информ».Публицист отметил, что пользователи энциклопедии создали такой огромный объём доступных знаний, что шансы в краткие сроки создать сопоставимый аналог крайне малы. К тому же, портал притягивает к себе очень многих пользователей.
Также Вассерман призвал учить людей отличать правду от выдумки, а не ограждать их от сомнительных сведений. В противном случае, рано или поздно произойдёт сбой и мозг начнёт верить во всё подряд.
Собеседник издания согласился, что искажение исторических фактов влечёт за собой определённые риски, одно они есть везде.
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Анастасия Чинкова