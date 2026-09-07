«Вечерняя Москва» подготовила специальный выпуск «Москва 879»
К Дню города «Вечерняя Москва» представила специальный выпуск под названием «Москва 879», созданный при поддержке Департамента СМИ и рекламы города. Этот номер собрал в себе самые значимые события, произошедшие в столице за последний год.
В спецвыпуске нет скучной статистики — только живые факты. Читатели смогут узнать о новых школах и больницах, появившихся жилых кварталах и достижениях промышленности. Кроме того, в выпуске представлены планы по развитию Центрального транспортного узла и маршрутов МЦД.
Также в спецвыпуске гостей ждет встреча с Иваном Никифорчиным — молодым дирижером, обладателем президентской премии и руководителем симфонического оркестра. Он является ярким примером того, как Москва поддерживает талантливую молодежь. Специальный номер раздавали волонтеры на ВДНХ и Поклонной горе.
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