«Вечерняя Москва» подготовила специальный выпуск «Москва 879»

07 сентября 2026, 13:29

Фото: iStock/seb_ra

К Дню города «Вечерняя Москва» представила специальный выпуск под названием «Москва 879», созданный при поддержке Департамента СМИ и рекламы города. Этот номер собрал в себе самые значимые события, произошедшие в столице за последний год.