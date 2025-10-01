Спецвыпуск «Вечерней Москвы» стал лауреатом премии за лучший социальный проект

01 октября 2025, 12:36

Фото: iStock/artisteer

«Вечерняя Москва» получила премию в категории «Социально ответственные СМИ» в программе «Лучшие социальные проекты России» за спецвыпуск, посвящённый российской спецоперации на Украине.





Отмечается, что в номере корреспонденты и редакторы издания рассказали о поддержке участников СВО и их семей.





«Спецвыпуск "ВМ", посвященный ходу проведения СВО, — это не просто газета для читателя, это — газета для бойцов и о бойцах. Отсюда и совершенно другой набор тем и героев. И раз этот проект заметили и отметили, значит, мы все делаем правильно», — отметил редактор международного отдела, шеф-редактор спецвыпуска «ВМ» о СВО Валентин Звегинцев.

