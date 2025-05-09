«Вечерняя Москва» подготовила спецвыпуски из «Вечёрки» от 9 мая и 25 июня 45-го

Фото: Владимир Баранов/«Вечерняя Москва»
Ко Дню Победы редакция газеты «Вечерняя Москва» подготовила комплект специальных выпусков из черно-белой «Вечёрки» — номера от 9 мая 1945 года и от 25 июня 1945 года.
Именно эти выпуски получили жители столицы после подписания акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, а потом после исторического Парада Победы в июне 1945 года.
По словам главного редактора «Вечерней Москвы» Александра Куприянова, сегодня, 9 мая, наша страна празднует не просто юбилейную дату, а личный праздник для каждого россиянина.
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«Для медиахолдинга эти выпуски очень важны, ведь "Вечерняя Москва" — это единственная городская газета, которая ни на день не прерывала свою работу в годы Великой Отечественной войны, храня верность патриотическому долгу», — рассказал генеральный директор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий.Отмечается, что комплекты праздничных выпусков газеты раздали ветеранам и гостя, которые пришли на парад Победы на Красную площадь 9 мая 2025 года.
По словам главного редактора «Вечерней Москвы» Александра Куприянова, сегодня, 9 мая, наша страна празднует не просто юбилейную дату, а личный праздник для каждого россиянина.
«Мы отмечаем, с одной стороны, героическую победу прошлых поколений и воспитываем память у будущих поколений. Мы помним и гордимся теми, кто подарил спокойствие нашей стране и всему миру, от души поздравляем всех с Днем Великой Победы! Слава защитникам Отечества!» — сказал Куприянов.
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Элина Позднякова