«Ведомости»: в РФ начнут штрафовать за нарушение важных указов Путина

Фото: сайт Кремля
Правительство готовит законопроект, направленный на ужесточение ответственности за нарушение специальных мер, установленных в контрсанкционных указах президента России Владимира Путина.
Планируется введение отдельной статьи об ответственности за нарушение этих мер в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), сообщают источники, близкие к правительству РФ.
По данным «Ведомостей», Министерство юстиции работает над законопроектом с прошлого года, и его планировали принять в конце 2023 года, однако в процессе согласования возникли затруднения.
Одно из препятствий связано с предложением ввести штрафы за нарушение требований к продаже валютной выручки.
Законопроект уже прошел первое чтение, но комитет Госдумы по государственному строительству предложил исключить из него поправки, касающиеся требований по продаже валютной выручки. В правительстве с этим не согласны, настаивая на введении штрафов за такие нарушения в этом законопроекте.
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По данным «Ведомостей», Министерство юстиции работает над законопроектом с прошлого года, и его планировали принять в конце 2023 года, однако в процессе согласования возникли затруднения.
Законопроект уже прошел первое чтение, но комитет Госдумы по государственному строительству предложил исключить из него поправки, касающиеся требований по продаже валютной выручки. В правительстве с этим не согласны, настаивая на введении штрафов за такие нарушения в этом законопроекте.
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Артем Кузьмин