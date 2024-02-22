Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Ведомости»: в РФ начнут штрафовать за нарушение важных указов Путина

«Ведомости»: в РФ начнут штрафовать за нарушение важных указов Путина

22 февраля 2024, 02:52
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Правительство готовит законопроект, направленный на ужесточение ответственности за нарушение специальных мер, установленных в контрсанкционных указах президента России Владимира Путина.
Планируется введение отдельной статьи об ответственности за нарушение этих мер в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), сообщают источники, близкие к правительству РФ.

По данным «Ведомостей», Министерство юстиции работает над законопроектом с прошлого года, и его планировали принять в конце 2023 года, однако в процессе согласования возникли затруднения.


Одно из препятствий связано с предложением ввести штрафы за нарушение требований к продаже валютной выручки.

Законопроект уже прошел первое чтение, но комитет Госдумы по государственному строительству предложил исключить из него поправки, касающиеся требований по продаже валютной выручки. В правительстве с этим не согласны, настаивая на введении штрафов за такие нарушения в этом законопроекте.

Читайте также:

Кремль прокомментировал присвоение званий руководству ФСИН Путиным

Песков: Кремль не имеет информации о каких-либо сбитых российских самолётах

«Не как остальные москвичи»: Песков рассказал, как Путин добрался до работы в Кремль
#кремль
#нарушение
#законопроект
#нарушения
#коап
#штрафы
#поправки
#фсин
#путин
#песков
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СМИ: моряка ВМС США обвинили в шпионаже
USNI: проходящего службу в Японии моряка ВМС США обвинили в шпионаже
22 февраля 2024, 04:05

Фото: iStock/Jon Rehg

Моряк ВМС США Брайс Педичини, находящийся на службе на эсминце USS Higgins в Японии, стал объектом обвинения в шпионаже и передаче информации иностранному лицу, сообщает USNI News.
«Моряк, прикомандированный к... USS Higgins... подозревается в неправомерном обращении с секретными документами и информацией», — приводит издание портал цитату из уведомления об обвинении.
Согласно документам, ему инкриминируется передача секретной информации представителю неназванного иностранного правительства в период с ноября 2022 года по февраль 2023 года, а также утаивание от начальства сведений о контактах с иностранными лицами.

Отмечается, что на этой неделе Педичини предстанет перед военным трибуналом.

Читайте также:

Путин о Гершковиче: Это называется шпионаж

PTI: В Индии голубь «отсидел» в ветклинике якобы за шпионаж в пользу Китая

Осужденный за шпионаж Уилан обеспокоился, что США могут бросить его в РФ
#сша
#портал
#путин
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Турции заявили, что Россия возглавляет борьбу за мировую справедливость
DikGAZETE: РФ – лидер в борьбе за справедливость в мире
22 февраля 2024, 03:33

Фото: iStock/rarrarorro

Турецкое издание dikGAZETE назвало Россию лидером борьбы за справедливость в мире. Оно отметило, что попытки западных стран изолировать Россию с помощью санкций не увенчались успехом.
«Россия сохраняет лидирующие позиции на планете в борьбе за справедливый мировой порядок, несмотря на десятилетие всевозможных попыток изолировать ее политически, экономически», – говорится в тексте выпуска.

Газета пишет, что географические размеры России не позволяют изолировать ее, так как она расположена на двух континентах. По словам автора статьи, Москва имеет дипломатические отношения с 191 страной мира и поддерживает дружеские отношения с большинством из них.

Читайте также:

Турция нарастила импорт пшеницы из России до девяти миллионов тонн

Турция поставила в РФ первую партию яиц в количестве более 19 тонн

РИА Новости: Турция выразила желание обсудить с Россией создание газового хаба
#россия
#турция
#мнение
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров обратил внимание на «остервенение» Запада из-за интервью Путина Карлсону
Лавров: Запад с «остервенением» принял интервью Владимира Путина Такера Карлсону
22 февраля 2024, 02:58

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Западе с «остервенением» воспринимают то, что президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. С таким заявлением он выступил на министерской встрече G20 в Рио-де-Жанейро, сообщает ТАСС.
Дипломат акцентировал внимание на двойных стандартах Запада и его готовности принести дипломатию в жертву конфронтациям, «гибридным войнам» и стремлению нанести стратегическое поражение своим соперникам.

Министр заявил, что Запад подрывает «базовые устои» и что «объективный процесс формирования многополярного миропорядка» встречает «серьезное сопротивление». По его словам, в настоящее время попираются такие правовые нормы, как «суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела» и право народов на самоопределение.

Западные страны стремятся замаскировать свое стремление к суверенитету красивыми лозунгами, указал Лавров. Также он добавил, что Запад делит мир на «цветущий сад» и «джунгли», продвигая «узкоблоковые альянсы» и «закрытые клубы» вместо построения «архитектуры», ориентированной на ООН.

«По непонятным критериям страны вдруг объявляются то демократиями, то диктатурами. Так на практике выглядят пресловутые «правила», которые Запад проталкивает взамен международного права», – заключил глава российской дипломатии.

Читайте также:

Лавров заявил о вынашивании Западом уголовных приемов для отъема российских активов

Лавров описал перспективы переговоров с Западом по вопросу Украины

Лавров: Россия не хочет большой войны
#россия
#мид
#мид рф
#сша
#политика
#сергей лавров
#владимир путин
#интервью
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пентагоне заявили, что не видят «гонки вооружений» в сфере ИИ
Замглавы Пентагона: США не видят «гонки вооружений» в сфере ИИ
22 февраля 2024, 02:42

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что США считают себя ведущими в области искусственного интеллекта и не видят необходимости в «гонке вооружений» в этой сфере, передает РИА Новости.
«Сегодня США являются лидером в этой области. Мы обладаем лучшими чипами, талантами, технологиями и ценностями, которые руководствуют нашим использованием данных и искусственного интеллекта. Мы намерены сохранить этот лидерский статус», — сказала она на конференции в Вашингтоне.
Хикс подчеркнула, что Пентагон инвестировал в искусственный интеллект более 60 лет и успешно применяет его в различных областях, начиная от систем ПВО и заканчивая планированием логистики.

Читайте также:

В России появилась нейросеть, распознающая фейки

Нейросеть за месяц выявила в Подмосковье около тысячи нарушений атрибутики такси

Российские учёные создали самую точную нейросеть для определения COVID-19
#подмосковье
#сша
#искусственный интеллект
#пентагон
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аптеки в РФ хотят торговать ветпрепаратами
«Известия»: российские аптеки хотят добиться разрешения на торговлю препаратами для животных
22 февраля 2024, 02:35

Фото: istockphoto.com/Tetiana Iablokova

Владельцы аптечных точек выступили за торговлю ветеринарными препаратами.
Соответствующее обращение было направлено вице-премьеру Дмитрию Григоренко от Национальной фармацевтической палаты, Российской ассоциации аптечных сетей, Союзфармы и «Деловой России», пишут «Известия». Поддержку инициативе выразили в Россельхознадзоре, однако в Минздраве данное предложение встретили отрицательно.

Представители аптечной отрасли обосновали свою просьбу постоянным ростом числа домашних животных в стране, превышающим, по оценкам специалистов, 63 миллиона. В правительстве подтвердили получение обращения о необходимости внесения изменений в закон «Об обращении лекарственных средств».

В Россельхознадзоре выразили готовность поддержать предложения о поправках, при условии сохранения требований к лицензированию ветеринарных препаратов. В Минздраве отметили, что в мире практика совместной продажи лекарств для медицинского и ветеринарного применения не распространена, и подчеркнули, что соблюдение соответствующих требований качества напрямую связано с охраной здоровья и жизнью граждан.

Читайте также:

Ветеринар Кирнос рекомендовала использовать обувь для собак зимой

Ветеринар Уражевский: Надо вести себя спокойно при встрече с бродячими собак

«Вторая тоже больная»: Ветеринар перепутал лапы собаки и сделал ей операцию на здоровой
#собаки
#закон
#обращения
#обувь
#ветеринар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В офисе Зеленского раскритиковали польских фермеров, организовавших забастовки
Михаил Подоляк: польские фермеры протестуют для того, чтобы унизить украинцев
22 февраля 2024, 02:17

Фото: РИА Новости/Алексей Ветвицкий

Польские фермеры организуют протесты, чтобы унизить украинцев, несмотря на трудности Украины, сообщает «URA.RU» со ссылкой на советника главы администрации Владимира Зеленского Михаила Подоляка.
«А давайте мы параллельно с этим ударим в самую болезненную точку, пойдем на границу с Украиной и унизим украинцев», – заявил он.

Таким образом политик отреагировал на попытки фермеров, по его мнению, навредить украинским гражданам. Подоляк отметил, что фермеры осознают, что «Украина находится в крайне тяжелом положении».

Читай также:

«Известия»: Польские фермеры блокируют вагоны с украинским зерном

УНИАН: Польские фермеры атакуют украинские фуры с зерном

Протестующие фермеры жгут костры перед зданием Европарламента в Брюсселе
#страны
#фермер
#польша
#украина
#митинг
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Порту» вырвал победу у «Арсенала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» со счетом 1:0 обыграл «Арсенал» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
22 февраля 2024, 01:57

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Португальский клуб «Порту» одержал победу над лондонской командой «Арсенал» на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Игра состоялась в среду, 21 февраля, и завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на четвертой добавленной минуте забил Вендерсон Галено.

Ответная игра запланирована на 12 марта и пройдет в Лондоне.

Финал текущего сезона турнира назначен на 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Читайте также:

«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Welt: Испанскую «Барселону» могут отстранить от Лиги чемпионов на несколько лет

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
#игра
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинская журналистка испугалась, что ВСУ окажутся в «клещах» в Угледаре
Журналистка ТСН Кириенко испугалась, что ВСУ окажутся в «клещах» в Угледаре
22 февраля 2024, 01:52

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Военный корреспондент украинского телеканала ТСН Юлия Кириенко предупредила, что украинские вооруженные силы (ВСУ) могут оказаться в тяжелом положении в Угледаре.
В Facebook* Кириенко написала, что ВСУ там ждет такая же судьба, как в Авдеевке, которая перешла под контроль Российской Федерации.

Она отметила, что направлению Угледара недостаточно уделялось внимания, и если войска РФ продвинутся туда, это может привести к повторению сценария Авдеевки.

Кириенко выразила опасения за украинские силы, отметив, что один батальон или бригада может оказаться в окружении, что повлечет за собой серьезные последствия.

Она призвала командование оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» построить вторую линию обороны в Угледаре как можно скорее.

Угледар находится в Волновахском районе Донецкой народной республики и находится в 50 км к юго-западу от Донецка.

Читайте также:

Авдеевка обнажила большие проблемы в ВСУ

Кадыров: Авдеевка — ещё один шаг к победе России

Украинское командование не рассчитывало, что Авдеевка падёт уже в феврале

*запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
#контроль
#facebook
#всу
#рф
#угледар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью со счетом 1:1 в первом матче 1/8 финала ЛЧ
22 февраля 2024, 01:42

Фото: iStock/RFarrarons

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграла вничью с итальянским «Наполи».
Встреча, прошедшая в среду, 21 февраля, завершилась со счетом 1:1.

Гол на счету каталонцев был забит Робертом Левандовски на 60-й минуте, а равенство восстановил Виктор Осимхен через 16 минут.

Ответный матч состоится 12 марта на поле «Барселоны».

Финал турнира намечен на 1 июня и пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Читайте также:

«Барселона» и «Реал» встретятся в финале Суперкубка Испании

«Барселона» продлила контракт с Хави до 2025 года

«Барселона» стала чемпионом Испании в 27-й раз
#матч
#встреча
#контракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф