Песков: Кремль не имеет информации о каких-либо сбитых российских самолётах

Фото: сайт Кремля
В Кремле не располагают информацией о том, что какие-либо российские самолёты были сбиты украинскими военными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, ранее украинские СМИ и телеграм-каналы опубликовали сообщение о том, что в ночь на 15 января над Азовским морем были сбиты летающий командный пункт Ил-22М и самолёт-разведчик А-50. По информации российских телеграм-каналов, Ил-22М получил повреждения в ходе некоего воздушного инцидента и совершил вынужденную посадку в Анапе. По А-50 информации пока нет.
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Александр Бойцов