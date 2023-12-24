Ведущий Пронько: Германия начала поставлять яйца в Россию, но есть нюанс

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Германия неожиданно начала поставлять куриные яйца в Россию, несмотря на существующие санкции. Ведущий «Первого русского» Юрий Пронько разобрался в сути ситуации, его слова передает Царьград.
Отмечается, что количество яиц в поставке составляет 576 тысяч штук, однако данная продукция не попадет на столы россиян.
Ранее сообщалось, что первая партия куриных яиц в количестве 36 тонн поступила в Россию из Азербайджана. Помимо Азербайджана, поставкой куриных яиц в Россию займутся Турция, Иран и Белоруссия.
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«Германия действительно начала спасать Россию от дефицита яиц. Однако есть нюанс. В торговые сети такую продукцию не отправляют. Инкубационные яйца нужны, чтобы выводить цыплят. У нас большие проблемы именно с этим видом яиц. Их почти в России нет», — приводит слова Пронько Царьград.
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Екатерина Коршунова