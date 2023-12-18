Песков: Усилия правительства по стабилизации цен на яйцо в РФ увенчались успехом

Фото: сайт Кремля
Правительство России и министерство сельского хозяйства предпринимают энергичные усилия по снижению цен на куриные яйца в стране. Эта работа не пропала даром и результат уже есть.
Песков напомнил о принятом ранее решении о введении с начала 2024 года тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении куриных яиц, ввозимых в Россию. Также он рассказал о достигнутых с другими странами договоренностях об импорте куриных яиц, чтобы с его помощью насытить рынок и направить цены по траектории снижения. Меры были приняты и они начинают действовать, а обеспечить мгновенное снижение цен невозможно, так как это объективный экономический процесс, заключил Дмитрий Песков.
Читайте также:
Песков: Точная дата визита Путина в Турцию пока в стадии уточнения
Песков оценил слова Трампа о решении украинского конфликта за один день
В «Руспродсоюзе» сообщили, когда ожидать снижения цен на яйца
Александр Бойцов