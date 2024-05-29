Путин освободит тяжелобольных осужденных

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Осужденных могут освободить от наказания по болезни. Соответствующий закон подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Постановление суда в части освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью в соответствии с частью второй статьи 81 Уголовного кодекса Российской Федерации подлежит немедленному исполнению», – сказано в документе.
Также закон вносит изменения, которые определяют, что, если тяжелобольной осужденный не может обратиться в суд самостоятельно, то представление об освобождении вносится либо начальником учреждения, либо органом, исполняющим наказание.
Ранее таким правом обладал только сам осужденный. Кроме того, раньше тяжелобольные заключенные не освобождались сразу после решения суда. Сначала должен был истечь срок, отведенный на апелляцию и рассмотрение судом апелляционной инстанции представления другой стороны.
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