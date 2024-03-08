Путин помиловал 52 осужденные женщины

Фото: Официальный сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осуждённых женщин, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.
На сайте Кремля подчеркнули, что при подписании указа глава российского государства руководствовался, прежде всего, принципами гуманности.
Ранее Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днём 8 Марта. Он отметил невероятный женский талант справляться с большим количеством хлопот и, при этом, оставаться «обворожительными и притягательными».
Читайте также:
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Путин поздравил цветами краснодарских лётчиц
Президент России Владимир Путин посетил Дворец самбо в Краснодаре
«Прежде всего помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции», — отметили представители Кремля.
Читайте также:
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Путин поздравил цветами краснодарских лётчиц
Президент России Владимир Путин посетил Дворец самбо в Краснодаре
Евгения Парфентьева