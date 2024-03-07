В исправительной колонии города Пугачёва осужденные устроили погром

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В исправительной колонии №4 города Пугачёва, расположенной в Саратовской области, произошел инцидент, в результате которого осуждённые демонстративно устроили погром имущества. Как сообщили в пресс-службе областного управления ФСИН России, нарушение порядка произошло 6 марта.
Основным инициатором инцидента стал осуждённый Г., который является злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. У него уже было 54 взыскания, и он содержится в отряде со строгими условиями отбывания наказания. Мужчина наотрез отказался выполнять требования сотрудников администрации учреждения. Они требовали у заключённого выдать запрещенный в колонии предмет.
Несколько других осуждённых поддержали действия Г. и повредили имущество, сломав окна и отсекающие двери в отряде. После профилактических мер заключённые, устроившие потасовку и погром, отказались продолжать бунт.
В настоящее время проводится оценка размера причиненного материального ущерба. Сотрудники администрации контролируют обстановку в учреждении, и исправительная колония продолжает работать в штатном режиме.
ИК №4 в Пугачёве уже привлекала внимание СМИ в марте 2021 года, когда из неё был освобождён «скопинский маньяк» Виктор Мохов, который отбывал долгий срок за похищение и изнасилование двух девушек. Однако Мохов снова оказался на скамье подсудимых по новому делу об убийстве, совершенном в его доме в августе 2022 года. Ему предъявляют обвинение в укрывательстве убийства.
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Несколько других осуждённых поддержали действия Г. и повредили имущество, сломав окна и отсекающие двери в отряде. После профилактических мер заключённые, устроившие потасовку и погром, отказались продолжать бунт.
ИК №4 в Пугачёве уже привлекала внимание СМИ в марте 2021 года, когда из неё был освобождён «скопинский маньяк» Виктор Мохов, который отбывал долгий срок за похищение и изнасилование двух девушек. Однако Мохов снова оказался на скамье подсудимых по новому делу об убийстве, совершенном в его доме в августе 2022 года. Ему предъявляют обвинение в укрывательстве убийства.
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Сергей Калугин