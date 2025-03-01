Великий пост 2025: чем питаться и как безопасно вернуться к привычному рациону

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У православных верующих с 3 марта наступит самый долгий пост. Он длится больше 40 дней и предшествует Светлому Христову Воскресению — Пасхе. Календарь питания и запреты в Великий пост — в материале «Радио 1».
Когда начинается и заканчивается Великий пост в 2025 годуВеликий пост каждый год начинается в разное время. Даты поста зависят от дня празднования Пасхи в церковном календаре. Это переходящее событие, поэтому пост может начинаться в конце февраля или марта.
В 2025 году Великий пост выпадает на дни с 3 марта по 19 апреля включительно, а 20 апреля православные верующие отпразднуют Пасху. Она отмечается в тот же день, что и католическая Пасха в этом году.
Великий пост длится семь недель или 48 дней, включая Страстную седмицу.
В чем суть Великого постаВеликий пост — время длительного воздержания. Этот период отведен для духовно-нравственной подготовки к празднованию Светлого Христова Воскресения.
Готовя себя к Пасхе, верующие очищают тело и душу от того мирского, что может помешать стать ближе к Небесному. Если в Великий пост православные освободятся от прошлых обид, простят врагов, как прощает Господь, очистят разум от плохих мыслей, то приблизятся к тому состоянию, в котором людей хотел бы видеть Бог
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Что нужно делать православным верующимПеред Великим постом наступает Сырная седмица, или Масленица, когда верующие воздерживаются от мяса и готовятся к более строгому рациону. Пост разделяют на два основных этапа: Святую четыредесятницу и Страстную седмицу (или Страстную неделю).
Во время Святой четыредесятницы православные духовно очищаются и становятся ближе к Богу через пост, молитву и исповедь грехов. В течение этого периода верующие готовятся к встрече с воскресшим Христом.
Страстная седмица посвящена последним дням жизни Иисуса на земле, его учению, Тайной вечере, страданиям на Голгофе и воскресению. В эти дни православные наиболее глубоко переживают предшествующие Пасхе события, вместе мысленно проходя эти страдания с Сыном Божьим.
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Во время Рождественского поста люди уподобляются монахам — не только в еде, но и в поведении, акцентируя внимание на милосердии: примиряются после конфликтов, занимаются благотворительностью, проявляют доброжелательность и открытость к другим.
Еще постные дни благоприятны для того, чтобы крестить как детей, так и взрослых, читать акафисты, молитвы за усопших, в том числе проскомидий и панихид.
Также рекомендуется чаще причащаться — это помогает развиваться духовно и физически. Необходимо добросовестно читать молитвы, посещать храмы, исповедоваться в содеянном и помогать страждующим.
«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне», — говорил святитель Иоанн Златоуст.
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Запреты в Великий постВо время Великого поста запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения: мясо, рыба, яйца, сладости, сливочное масло и молочные продукты.
В эти дни есть и другие ограничения:
- Нельзя употреблять спиртное и желательно не курить;
- Не желательно вступать в интимную близость;
- Желательно воздерживаться от посещения увеселительных мероприятий;
- Не стоит думать о плохом, допускать негативные мысли, ругаться с окружающими;
- Во время поста не играют свадьбы, не венчаются.
Календарь питания в Великий постВесьма важно подходить к питанию во время поста с умом и грамотно его организовать. Нельзя доводить организм до истощения, чтобы не навредить здоровью.
ПонедельникЗавтрак: рассыпчатая пшенная каша на воде, чай из сухофруктов;
Обед: постные щи, картофель с грибами, квашеная капуста с луком и растительным маслом, компот из сухофруктов;
Ужин: овощное рагу с горохом, чай с вареньем.
ВторникЗавтрак: гречневая каша, чай с медом;
Обед: суп грибной, салат из овощей;
Ужин: винегрет, картофель с брокколи.
СредаЗавтрак: геркулес на воде с изюмом, чай;
Обед: томатный суп-пюре, гречневая каша с грибами;
Ужин: картофель печеный, салат.
ЧетвергЗавтрак: тост с авокадо и оливковым маслом;
Обед: овощной суп с цветной капустой, булгур, салат из огурцов с сельдереем;
Ужин: вареники с картошкой и грибами, салат из свеклы с соленым огурцом.
ПятницаЗавтрак: мюсли с сухофруктами и чай с медом;
Обед: постные щи, голубцы с начинкой из моркови, риса, лука и зелени;
Ужин: баклажаны, фаршированные грибами, чай с лимоном.
СубботаЗавтрак: гречневая каша с яблоками, чай с медом и лимоном;
Обед: суп-пюре из болгарского перца, булгур с тыквой;
Ужин: вареники с капустой, салат из свеклы с яблоком.
ВоскресеньеЗавтрак: вареники с вишней, чай с медом;
Обед: запеканка картофельная с грибами и луком;
Ужин: паста с грибами, салат из рукколы с огурцом, чай зеленый.
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Кому можно не поститьсяНекоторым верующим церковь дает возможность послаблений в Великий пост:
- Кормящие матери. Мясо, яйца и птица содержат белки, которые необходимы как для роста и правильного развития ребенка, так и для здоровья его мамы.
- Дети. Даже кратковременное голодание вызывает дефицит витаминов и микроэлементов, и может привести к задержке в развитии или возникновению болезней.
- Пожилые. При недостатке железа и животных белков могут обостриться хронические заболевания.
- Путешественники. У тех, кто находится в дороге, может не быть постной пищи в доступе.
- Спортсмены. Людям, которые профессионально занимаются спортом, нужно особое питание с повышенным содержанием белков и аминокислот.
- Солдаты. Военнослужащие, как и люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, освобождаются от соблюдения поста. Для них важно получать сбалансированное питание с достаточным количеством калорий и белков.
Как выйти из поста без вреда для здоровьяПо окончании Великого поста необходимо постепенно возвращаться к привычному рациону питания, несмотря на огромное количество блюд на праздничном столе в Пасху.
Переедание может привести к проблемам со здоровьем, обострению хронических заболеваний. Рекомендуется вводить мясные и молочные блюда постепенно. Злоупотреблять спиртным в праздник не стоит.
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Ольга Енгалычева