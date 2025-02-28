Ярилин день 1 марта: почему в этот день нельзя стричь ногти и оставаться в одиночестве, народные приметы

С приходом весны во многих культурах отмечаются значимые события. На Руси 1 марта праздновали Ярилин день — древний славянский праздник, посвящённый солнцу, теплу и плодородию. Это был символ пробуждения природы и начала нового цикла жизни. О традициях этого дня и о том, что можно и нельзя делать 1 марта, расскажет «Радио 1».