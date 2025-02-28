Ярилин день 1 марта: почему в этот день нельзя стричь ногти и оставаться в одиночестве, народные приметы

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С приходом весны во многих культурах отмечаются значимые события. На Руси 1 марта праздновали Ярилин день — древний славянский праздник, посвящённый солнцу, теплу и плодородию. Это был символ пробуждения природы и начала нового цикла жизни. О традициях этого дня и о том, что можно и нельзя делать 1 марта, расскажет «Радио 1».
История праздника
Ярилин день своими корнями уходит в далёкое прошлое, когда восточные славяне поклонялись богам природы. Ярило почитался как молодое, светловолосое божество, чья сила возрастала к лету. Его связывали с солнечной энергией, плодородием и жизненной силой.
Празднования в честь Ярилы устраивались 1 марта и 1 июля. В эти дни люди отмечали переходные моменты в природе: начало весны и разгар лета. Верили, что Ярило несёт земле тепло, дарит людям здоровье, а урожаю — изобилие.
После крещения Руси в 988 году культ языческих богов стал угасать, однако многие традиции сохранились и адаптировались к новой религии.
Обряды и традиции Ярилина дня
Ранее 1 марта совпадало с празднованием Нового года. Этот день сопровождался весёлыми гуляниями, песнями, танцами и обрядами, связанными с будущим урожаем. Работать в Ярилин день считалось неуместным, но обращение к божеству с просьбами о плодородии было важным ритуалом.
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Одним из главных обрядов было избрание юноши или девушки в образе Ярилы. Им надевали венок из полевых цветов, вручали колосья пшеницы, усаживали на белого коня и отправляли по полям. Считалось, что там, где прошёл «Ярилин конь», земля даст богатый урожай.
Ярмарки и состязания также были неотъемлемой частью праздника. Молодёжь участвовала в кулачных боях, демонстрируя силу и ловкость. Вечером разжигали большие костры, вокруг которых водили хороводы. Считалось, что огонь очищает и защищает от бед.
Незамужние девушки в этот день гадали на суженого: пускали венки по воде, наблюдая, в какую сторону они уплывут. Если венок тонул, это предвещало отсутствие свадьбы в ближайшем году.
Повитухи собирали снег, топили его и умывались талой водой, чтобы облегчить будущие роды. Такой водой также умывались беременные женщини.
Что нельзя делать 1 марта
В Ярилин день существовали и запреты:
- нельзя заниматься рукоделием, иначе можно «запутать» свою судьбу;
- следовало избегать ссор и сплетен, чтобы не привлекать негатив в свою жизнь;
- не рекомендовалось предаваться воспоминаниям о прошлом, особенно о плохом. Считалось, что важно оставить старое позади и с открытым сердцем встречать перемены;
- не стоило оставаться дома в одиночестве. Провести день следовало на свежем воздухе, чтобы зарядиться весенней энергией;
- после заката запрещалось стричь ногти — это могло принести несчастье.
Для восстановления сил и укрепления здоровья люди отправлялись в баню, пили травяные отвары и угощались мёдом. Также день считался подходящим для отказа от вредных привычек — давая обещание солнцу, человек обретал силу воли.
Фото: istockphoto / Iuliia Zavalishina
Сны, увиденные в ночь на 1 марта, считались вещими.
Народные приметы о погоде
По погоде в Ярилин день предсказывали весну и лето:
- ясное и тёплое утро — к мягкой и солнечной весне;
- южный ветер — к дождливому лету, северный — к холодному;
- карканье ворон — к похолоданию;
- оттепель в первый день весны — к будущим заморозкам;
- густой туман предвещал ненастное лето;
- быстро плывущие высокие облака указывали на хорошую погоду в ближайшие дни.
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Дайана Хусинова