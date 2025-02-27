День Онисима Овчара 28 февраля: почему в этот день нельзя разбивать посуду и убираться в доме, народные приметы

Фото: istockphoto / Lemanieh
Каждый год 28 февраля православные верующие вспоминают святого Онисима — апостола от семидесяти и епископа Византийского, жившего в I веке. В народе этот день называют Онисим Овчар, так как его издавна почитали покровителем домашних животных, особенно овец.
Праздник тесно связан с сельским хозяйством и традициями, которые наши предки передавали из поколения в поколение. В 2025 году он выпадает на пятницу. Об истории праздника, а также о том, что можно и нельзя делать 28 февраля, расскажет «Радио 1».
Онисим родился в городе Колоссы (ныне территория Турции) и был рабом знатного христианина Филимона. Однако, совершив проступок, он бежал в Рим, но был схвачен и заключен в тюрьму.
Именно там его судьба изменилась — в заключении Онисим познакомился с апостолом Павлом. Юноша стал его учеником, принял христианство и преданно служил апостолу как сын.
Павел упоминает Онисима в своем Послании к Колоссянам, называя его «верным и возлюбленным братом». Когда настало время возвращаться к хозяину, апостол написал Филимону письмо с просьбой простить беглого раба и принять его как брата во Христе. Филимон внял просьбе — не только даровал Онисиму прощение, но и освободил его, позволив вернуться в Рим.
Позже Онисим продолжил служение, проповедуя в Испании, Карпетании, Колоссах и Патрах. Однако во времена правления императора Траяна, известного жестокими гонениями на христиан, его схватили и на 18 дней заключили в тюрьму. Затем святого сослали в город Путеолы, где его вызвал епарх Тертилл. Увидев, что Онисим не отрекся от веры, правитель приказал подвергнуть его жестокому избиению камнями, а затем казнить.
На Руси этот день носил несколько названий: Онисим Зимобор, Онисим Овчарник, Онисим Зорник. Считалось, что 28 февраля зима теряет второй рог (первый – 24 февраля на Власьев день), а значит, весна уже близко. По этому поводу говорили: «Кому идти вперед, а кому вспять повернуть».
Святого Онисима почитали как защитника домашнего скота, особенно овец. Поэтому 28 февраля начиналось с похода в церковь — крестьяне молились о здоровье и плодородии стада.
Праздник имел особое значение для пастухов, ведь в это время начинался сезон окота. Чтобы ягнята рождались здоровыми и многочисленными, проводили специальный обряд «окликания» звезд. Пастух вставал на овечью шкуру, кланялся в четыре стороны, а затем призывал звезды «заглянуть» во двор. Считалось, что после такого ритуала ягнят будет столько же, сколько звезд на небе.
Кроме того, женщины «зарнили» пряжу — выносили её на утренний мороз, веря, что так она станет крепче и чище, а нитки из неё — гладкими и прочными.
Другой важный обычай касался будущего урожая. Семена выставляли на мороз и оставляли там на три утра, чтобы они «закалились». Считалось, что такие семена взойдут лучше и принесут богатый урожай. По этому поводу говорили: «Как в феврале аукнется, так осенью откликнется».
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История святого Онисима
Онисим родился в городе Колоссы (ныне территория Турции) и был рабом знатного христианина Филимона. Однако, совершив проступок, он бежал в Рим, но был схвачен и заключен в тюрьму.
Именно там его судьба изменилась — в заключении Онисим познакомился с апостолом Павлом. Юноша стал его учеником, принял христианство и преданно служил апостолу как сын.
Павел упоминает Онисима в своем Послании к Колоссянам, называя его «верным и возлюбленным братом». Когда настало время возвращаться к хозяину, апостол написал Филимону письмо с просьбой простить беглого раба и принять его как брата во Христе. Филимон внял просьбе — не только даровал Онисиму прощение, но и освободил его, позволив вернуться в Рим.
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Позже Онисим продолжил служение, проповедуя в Испании, Карпетании, Колоссах и Патрах. Однако во времена правления императора Траяна, известного жестокими гонениями на христиан, его схватили и на 18 дней заключили в тюрьму. Затем святого сослали в город Путеолы, где его вызвал епарх Тертилл. Увидев, что Онисим не отрекся от веры, правитель приказал подвергнуть его жестокому избиению камнями, а затем казнить.
Обычаи и традиции Онисима Овчара
На Руси этот день носил несколько названий: Онисим Зимобор, Онисим Овчарник, Онисим Зорник. Считалось, что 28 февраля зима теряет второй рог (первый – 24 февраля на Власьев день), а значит, весна уже близко. По этому поводу говорили: «Кому идти вперед, а кому вспять повернуть».
Святого Онисима почитали как защитника домашнего скота, особенно овец. Поэтому 28 февраля начиналось с похода в церковь — крестьяне молились о здоровье и плодородии стада.
Праздник имел особое значение для пастухов, ведь в это время начинался сезон окота. Чтобы ягнята рождались здоровыми и многочисленными, проводили специальный обряд «окликания» звезд. Пастух вставал на овечью шкуру, кланялся в четыре стороны, а затем призывал звезды «заглянуть» во двор. Считалось, что после такого ритуала ягнят будет столько же, сколько звезд на небе.
Фото: istockphoto / Adriana Duduleanu
Кроме того, женщины «зарнили» пряжу — выносили её на утренний мороз, веря, что так она станет крепче и чище, а нитки из неё — гладкими и прочными.
Другой важный обычай касался будущего урожая. Семена выставляли на мороз и оставляли там на три утра, чтобы они «закалились». Считалось, что такие семена взойдут лучше и принесут богатый урожай. По этому поводу говорили: «Как в феврале аукнется, так осенью откликнется».
Что можно делать 28 февраля
- Приглашать гостей и накрывать стол — это привлечет в дом достаток и благополучие. Однако приходить в гости с пустыми руками нельзя — нужно обязательно взять угощение или полезную в хозяйстве вещь;
- женщины в этот день традиционно пряли и шили. Полотенца и рубашки, украшенные вышивкой, считались оберегами;
- гадания на Онисима считались особенно точными, поэтому многие проводили предсказания о будущем.
Что запрещено делать 28 февраля
- Строить планы — считается, что они не осуществятся или столкнутся с препятствиями;
- делать уборку — это может принести хаос в дом и нарушить гармонию;
- давать деньги в долг, красить что-либо или работать молотком — это сулит финансовые потери;
- разбивать посуду — это к беде, а уроненный нож предвещает ссору.
Приметы погоды на Онисима Овчара
- Длинные и тонкие сосульки — к затяжной весне;
- алый закат — к метели;
- яркая и чистая луна — к морозу;
- погода в этот день предскажет погоду осенью — если холодно, осень будет суровой, если тепло — мягкой;
- если на небе полная, яркая луна без облаков — морозы продержатся еще долго;
- животные ведут себя беспокойно — к снегопаду;
- восточный ветер — к летним песчаным бурям.
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Дайана Хусинова