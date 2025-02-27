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День Онисима Овчара 28 февраля: почему в этот день нельзя разбивать посуду и убираться в доме, народные приметы

Фото: istockphoto / Lemanieh

Фото: istockphoto / Lemanieh

Каждый год 28 февраля православные верующие вспоминают святого Онисима — апостола от семидесяти и епископа Византийского, жившего в I веке. В народе этот день называют Онисим Овчар, так как его издавна почитали покровителем домашних животных, особенно овец.
Праздник тесно связан с сельским хозяйством и традициями, которые наши предки передавали из поколения в поколение. В 2025 году он выпадает на пятницу. Об истории праздника, а также о том, что можно и нельзя делать 28 февраля, расскажет «Радио 1».

История святого Онисима


Онисим родился в городе Колоссы (ныне территория Турции) и был рабом знатного христианина Филимона. Однако, совершив проступок, он бежал в Рим, но был схвачен и заключен в тюрьму.

Именно там его судьба изменилась — в заключении Онисим познакомился с апостолом Павлом. Юноша стал его учеником, принял христианство и преданно служил апостолу как сын.

Павел упоминает Онисима в своем Послании к Колоссянам, называя его «верным и возлюбленным братом». Когда настало время возвращаться к хозяину, апостол написал Филимону письмо с просьбой простить беглого раба и принять его как брата во Христе. Филимон внял просьбе — не только даровал Онисиму прощение, но и освободил его, позволив вернуться в Рим.

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Позже Онисим продолжил служение, проповедуя в Испании, Карпетании, Колоссах и Патрах. Однако во времена правления императора Траяна, известного жестокими гонениями на христиан, его схватили и на 18 дней заключили в тюрьму. Затем святого сослали в город Путеолы, где его вызвал епарх Тертилл. Увидев, что Онисим не отрекся от веры, правитель приказал подвергнуть его жестокому избиению камнями, а затем казнить.

Обычаи и традиции Онисима Овчара


На Руси этот день носил несколько названий: Онисим Зимобор, Онисим Овчарник, Онисим Зорник. Считалось, что 28 февраля зима теряет второй рог (первый – 24 февраля на Власьев день), а значит, весна уже близко. По этому поводу говорили: «Кому идти вперед, а кому вспять повернуть».

Святого Онисима почитали как защитника домашнего скота, особенно овец. Поэтому 28 февраля начиналось с похода в церковь — крестьяне молились о здоровье и плодородии стада.

Праздник имел особое значение для пастухов, ведь в это время начинался сезон окота. Чтобы ягнята рождались здоровыми и многочисленными, проводили специальный обряд «окликания» звезд. Пастух вставал на овечью шкуру, кланялся в четыре стороны, а затем призывал звезды «заглянуть» во двор. Считалось, что после такого ритуала ягнят будет столько же, сколько звезд на небе.

Фото: istockphoto / Adriana Duduleanu

Кроме того, женщины «зарнили» пряжу — выносили её на утренний мороз, веря, что так она станет крепче и чище, а нитки из неё — гладкими и прочными.

Другой важный обычай касался будущего урожая. Семена выставляли на мороз и оставляли там на три утра, чтобы они «закалились». Считалось, что такие семена взойдут лучше и принесут богатый урожай. По этому поводу говорили: «Как в феврале аукнется, так осенью откликнется».

Что можно делать 28 февраля


  • Приглашать гостей и накрывать стол — это привлечет в дом достаток и благополучие. Однако приходить в гости с пустыми руками нельзя — нужно обязательно взять угощение или полезную в хозяйстве вещь;
  • женщины в этот день традиционно пряли и шили. Полотенца и рубашки, украшенные вышивкой, считались оберегами;
  • гадания на Онисима считались особенно точными, поэтому многие проводили предсказания о будущем.

Что запрещено делать 28 февраля


  • Строить планы — считается, что они не осуществятся или столкнутся с препятствиями;
  • делать уборку — это может принести хаос в дом и нарушить гармонию;
  • давать деньги в долг, красить что-либо или работать молотком — это сулит финансовые потери;
  • разбивать посуду — это к беде, а уроненный нож предвещает ссору.

Приметы погоды на Онисима Овчара


  • Длинные и тонкие сосульки — к затяжной весне;
  • алый закат — к метели;
  • яркая и чистая луна — к морозу;
  • погода в этот день предскажет погоду осенью — если холодно, осень будет суровой, если тепло — мягкой;
  • если на небе полная, яркая луна без облаков — морозы продержатся еще долго;
  • животные ведут себя беспокойно — к снегопаду;
  • восточный ветер — к летним песчаным бурям.

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В правоохранительных органах подтвердили факт ДТП с участием Александра Буйнова
27 февраля 2025, 15:58

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В правоохранительных органах подтвердили факт ДТП с участием певца Александра Буйнова в Апрелевке. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу, а ехавший на Lexus артист «зацепил её». У пострадавшей диагностировали разрыв связок. Предварительно, виновником ДТП является именно Буйнов. Экспертиза показала, что он был трезв.

При этом концертный директор артиста Сергей Пудовкин заявил «Газете.Ru», что подобное ДТП «могло произойти с каждым». По его словам, певец пытался оказать пострадавшей помощь на месте происшествия.

«Безусловно, будут принесены все извинения, будет оказана вся медицинская помощь пострадавшей. Это ужасно, что это случилось. К сожалению, на дороге это может случиться с каждым. В данном случае это произошло с Александром Николаевичем», — сказал Пудовкин.

Он также отметил, что Буйнов тяжело переживает инцидент и окажет всю необходимую поддержку и помощь пострадавшей.

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Депутат Никитин: ежеквартальная индексация пенсий в России возможна
27 февраля 2025, 15:18

Фото: iStock/mars58

В России возможна ежеквартальная индексация пенсий. Такое заявление сделал депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.
«Законодательно ежеквартальная индексация пенсий возможна. Вопрос стоит остро с точки зрения наличия ресурсов. Бюджет Социального фонда на 2025 год сформирован с дефицитом в сумме 369,5 млрд рублей. Для профицита на данный момент предпосылок нет. Прогрессивная шкала налогообложения введена только с января 2025 года», — пояснил Никитин в беседе с «Газетой.Ru».

Он отметил, что на сегодняшний день еще рано говорить о каком-либо значимом пополнении регионального и федерального бюджетов. По его словам, самым оптимальным является индексирование пенсии раз в полгода.

Напомним, в 2025 году пенсии проиндексировали на 9,5%. Никитин выразил опасение, что полная компенсация инфляции в пенсиях может привести к еще большему росту цен на продукты и разгону инфляции.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявляла, что в апреле 2025 года за счет индексации существенно вырастет социальная пенсия, на которую могут рассчитывать граждане с инвалидностью, потерявшие кормильца или вышедшие на пенсию на пять лет раньше.

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«Достали эти упыри»: жена Александра Буйнова заявила, что новость о ДТП — провокация СМИ
Жена Александра Буйнова заявила, что новость о ДТП — провокация СМИ
27 февраля 2025, 13:54

Александр Буйнов (Фото: телеграм-канал @buinovofficial)

Жена певца Александра Буйнова Елена сообщила, что информация о жестоком ДТП с участием народного артиста является провокацией со стороны СМИ.
Буйнова заявила, что ее раздражают слухи, распространяемые в СМИ о том, что ее муж Александр якобы попал в ДТП.

«Это самая настоящая провокация, я уже ряду СМИ сообщила, что это Mash придумывает одним местом информационные поводы и делает из этого сенсацию. Всё ими написанное — это полнейший бред. Достали эти упыри», — рассказала супруга артиста в беседе с Общественной Службой Новостей.

Таким образом, женщина опровергла информацию о ДТП с участием Александра в Московской области.

Напомним, 27 февраля Mash сообщил, что певец Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе 26 февраля в Наро-Фоминском округе. Пострадавшую госпитализировали с разрывом связок.

Тем временем концертный директор певца Сергей Пудовкин сообщил Агентству городских новостей «Москва», что ДТП все же было.

«Это было. Инцидент произошел. Но желтые издания сейчас разгоняют информацию о том, что Александр пытался скрыться с места ДТП. Это, конечно, свинство. Александр Николаевич – волевой мужчина. Когда произошел этот трагический инцидент, он пытался помочь пострадавшей, выскочил из машины и пытался ее поднять, оказать ту самую первую помощь», — рассказал Пудовкин.

По его словам, Буйнов окажет всю необходимую помощь пострадавшей.



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«Формула любви»: Психолог раскрыл секрет долгого и счастливого брака
Психолог Суслов: формула любви — это принимать и выдерживать негативное
27 февраля 2025, 12:57

Фото: iStock/vadimguzhva

Любовь и отношения — это то, что не перестает волновать людей. Возможно, дело именно в тайне: не существует никаких объяснений и гарантий. Но как сохранять доброе и светлое чувство внутри пары долгие годы?
Клинический психолог Илья Суслов в беседе с «Радио 1» заявил, что секрет долгих семейных отношений в том, чтобы делать друг друга счастливыми.

«Если женщина уже напрямую говорит «хочу цветы», «хочу внимания», «хочу заботу», «хочу тактильности», то это реально можно сделать. И мужчина также просит какого-то элементарного уважения, признания, сочувствия, поддержки. Это взаимные пожелания, которые мы можем исполнять», — пояснил эксперт.

По его словам, женщины видят красоту в знаках внимания, и в паре важно транслировать друг другу свои желания.

«И женщина, когда муж приходит усталый с работы, может обнять, приголубить, погладить, сказать слова сочувствия, понимания, поддержки. Если человек хочет побыть один, дать ему это одиночество без обид», — сказал психолог.

Илья Суслов обозначил формулу любви: я очень рад твоему позитивному, а все негативное я принимаю и готов это выдерживать.

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#мужчина
#любовь
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#демография
#отношения
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Психолог раскрыл, что помогает сохранить долгие отношения
Психолог Суслов: брак помогает сохранить везение и взаимность
27 февраля 2025, 12:30

Фото: iStock/Artsyslik

Почти 70 миллионов рублей заложено в подмосковном бюджете на выплаты к юбилею брака в 2025 году, сообщили в Министерстве социального развития Московской области. В этом году уже более 2000 семей получили выплату к юбилею. Эта инициатива позволяет поддержать супругов, которые прошли через множество испытаний вместе и сохранили семейные ценности, говорится в сообщении Министерства социального развития.
Клинический психолог Илья Суслов в беседе с «Радио 1» заявил, что все взаимоотношения между людьми уникальны и индивидуальны, и во многом главную роль играет везение.

«Кому-то повезло, и они действительно встретили взаимную любовь. Они психически здорово умеют договариваться, беречь друг друга, сглаживать конфликты, преодолевать препятствия», — объяснил эксперт.

По его словам, в супружеских ссорах и недомолвках винить стоит того, кто является инициатором, однако важно кто первый закончил, а не начал.

«Иногда люди находятся в отношениях, живут 50 и более лет, но как кошка с собакой. У каждого своя жизнь. И формально — семья, а по факту семьи там может и не быть, потому что главная задача в отношениях — сделать счастливым другого. Это происходит, когда оба хотят взаимности, когда есть взаимопонимание, взаимоуважение, взаимоподдержка. И, соответственно, где есть ощущение команды, единство», — объяснил психолог.

Он добавил, что в браке очень важно делать друг друга счастливым, учитывая пожелания и запросы.

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