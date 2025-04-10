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Вербное воскресенье 2025: когда отмечается в России и что делать православным

Фото: iStock/a-lesa

Фото: iStock/a-lesa

Вербное воскресенье — это важный православный праздник, который символизирует вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим. В 2025 году этот день будет отмечаться 13 апреля. Праздник предшествует Пасхе и знаменует собой начало Страстной недели. «Радио 1» расскажет о традициях и особенностях Вербного воскресенья, а также о том, что необходимо знать православным.

Какого числа отмечается Вербное воскресенье в 2025 году в России

В 2025 году Вербное воскресенье будет отмечаться 13 апреля. Этот день имеет особое значение для православных христиан, так как он открывает Страстную неделю, которая завершается празднованием Пасхи. Дата Вербного воскресенья изменяется каждый год, так как она зависит от лунного календаря и даты Пасхи, которая, в свою очередь, определяется по правилам, установленным на Первом Вселенском Соборе в Никее в 325 году.

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Православные традиции Вербной недели

Вербная неделя — это время подготовки к Пасхе и глубокого духовного размышления. В течение этой недели православные христиане уделяют особое внимание молитвам, покаянию и добрым делам. Каждое утро совершаются богослужения, которые помогают верующим сосредоточиться на значении предстоящего праздника.

Великий пост

Перед Вербным воскресеньем православные христиане проходят Великий пост — время покаяния, молитвы и духовного очищения. Великий пост длится 48 дней и заканчивается накануне Пасхи. В это время верующие стараются воздерживаться от мясной и молочной пищи, а также уделяют особое внимание молитве и добрым делам. Пост — это не только отказ от пищи, но и возможность для каждого человека задуматься о своих поступках, исправить ошибки и наладить отношения с окружающими.

Фото: iStock/Iana Pronicheva

Лазарева суббота

Лазарева суббота предшествует Вербному воскресенью и отмечается в субботу перед этим праздником. В этот день православные вспоминают чудо воскрешения Лазаря, друга Иисуса Христа. На Лазареву субботу принято проводить богослужения и совершать поминовение усопших. Это событие подчеркивает важность веры в жизнь после смерти и напоминает о том, что Христос является источником жизни.

Вербное воскресенье

В сам день Вербного воскресенья верующие приходят в храмы с ветками вербы, которые освящаются во время богослужения. Освященные ветки вербы символизируют победу жизни над смертью и напоминают о радостном входе Иисуса в Иерусалим. Во время литургии священник читает Евангелие о входе Христа в город, а затем освящает ветви вербы, которые затем раздаются прихожанам. Это событие символизирует радость и надежду на спасение.

Вербное воскресенье или Вербохлест? В чем разница

Часто Вербное воскресенье называют Вербохлестом. Однако это не совсем корректно. Вербохлест — это народное название праздника, которое связано с обычаями и традициями, связанными с освящением вербы. Это название происходит от слова "хлестать", так как в некоторых регионах принято было "хлестать" друг друга освященными ветками вербы, что символизировало благословение и защиту. В то время как Вербное воскресенье — это церковное название праздника, имеющее глубокие духовные корни и отражающее его истинное значение.

Как правильно ломать вербу и что с ней делать

Правила ломки вербы просты. Ветви вербы следует ломать в субботу перед Вербным воскресеньем или в сам праздник. При этом важно делать это с уважением и благодарностью к природе. Освященные ветки вербы можно хранить дома, прикрепив их к иконам или положив в углу комнаты. Они символизируют защиту от злых сил и благословение Божие. Некоторые верующие используют ветви вербы для украшения своих домов в течение всей Страстной недели.

Что запрещено в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье православным запрещено заниматься тяжелыми физическими работами, ссориться и проявлять негативные эмоции. Это время для молитвы, размышлений и добрых дел. Также стоит избегать употребления алкоголя и других развлечений, которые могут отвлечь от духовного смысла праздника. Вместо этого рекомендуется проводить время с близкими, участвовать в богослужениях и размышлять о смысле жизни.

Фото: istockphoto/Madeleine_Steinbach

Народные приметы

Существуют различные народные приметы, связанные с Вербным воскресеньем. Например, если на вербе много почек, то лето будет теплым и урожайным. Если же погода на праздник пасмурная, то стоит ожидать холодного лета. Эти приметы передаются из поколения в поколение и помогают людям лучше понимать природу и ее циклы. Кроме того, существует поверье, что если в этот день пойдет дождь, то он принесет удачу на весь год.

Таким образом, Вербное воскресенье — это не только важный религиозный праздник, но и время для размышлений о жизни, любви и добре. Православным следует помнить о традициях этого дня и стремиться к духовному очищению и гармонии. Празднование Вербного воскресенья помогает укрепить связь с Богом и близкими людьми, а также напомнить о важности доброты и сострадания в нашей жизни.

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#эмоции
#приметы
#статьи
РБК: Правительство РФ готовится к возврату иностранных компаний
10 апреля 2025, 06:40

Фото: iStock/Yury Gubin

Правительство РФ рассматривает потенциальное возвращение иностранных компаний, которые покинули российский рынок после начала сво в 2022 году. Об этом сообщает РБК.
«Российские власти в настоящее время готовят законопроект, позволяющий иностранным компаниям, покинувшим Россию, вернуться на российский рынок», — говорится в сообщении.

В процессе подготовки рассматривается возможность разработки мер, которые будут соблюдать компании, желающие вернуться в РФ. В частности планируется потребовать от организаций делиться технологиями, наладить в России производство и создавать полные производственные цепочки.

Помимо этого власти разрабатывают меры защиты для национальных компаний, чтобы они были ограждены от возможной конкуренции. К тому же планируется дать предпринимателям шанс оценивать риски от возвращения, чтобы те могли высказывать свое мнение перспективе работы иностранных компаний на рынке РФ.

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Перенос производства iPhone из Азии в США увеличит цену смартфона в 3,5 раза
10 апреля 2025, 05:50

Фото: iStock/RollingCamera

Если Apple перенесет производство из Азии в США, тогда стоимость iPhone может увеличиться в 3,5 раза. Об этом сообщает CNN.
«Вы строите эту (цепочку поставок) в США с фабрикой в Западной Вирджинии и Нью-Джерси. Это будут iPhone за 3500 долларов», — поделился с телеканалом аналитик из Wedbush Securities Дэн Айвз.

На данный момент средняя стоимость смартфона равняется 1000 долларов. Если перенос производства все-таки произойдет, цена за телефон может вырасти до 3500 долларов.

По словам Айвза, перенос лишь десятой части цепочки поставок может занять около трех лет. На эти цели компании придется проинвестировать порядка 30 миллиардов долларов.

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Mehr: в небе над Ираном замечен неопознанный светящийся объект
10 апреля 2025, 02:10

Фото: iStock/SVproduction

Жители города Кум в центральной части Ирана заметили в небе неопознанный светящийся объект. Об этом сообщает Mehr.
«В ночь на четверг в небе над городом Кум был замечен неопознанный светящийся объект», — передает агентство.

Официальной информации о происшествии пока нет. Власти и эксперты изучают инцидент. На данный момент известно то, что объект двигался по небу и ярко светился.

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МВД: мошенники создают копии сайтов для махинаций со страховыми полисами ОСАГО
10 апреля 2025, 01:59

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Мошенники начали создавать точные копии сайтов, на которых предлагают приобрести страховой полис ОСАГО. Об этом сообщают в МВД.
«Мошенники регистрируют доменное имя, содержащее в названии слово "osago " или напоминающее имя одной из известных страховых компаний. На этом домене размещается фишинговый сайт, страницы которого практически полностью копируют оформление оригинального веб-ресурса, принадлежащего страховой компании», — цитирует ведомство РИА Новости.

Мошенники предлагают пользователям заполнить анкету для расчета примерной стоимости полиса. В ней просят ввести имя, дату рождения, номер водительского удостоверения, данные об автомобиле, номер телефона и электронную почту для связи. После гражданам дают возможность оформить электронный полис ОСАГО, для чего требуется ввести данные банковской карты. Когда пользователь подтверждает оплату, мошенники обходят двухфакторную аутентификацию и списывают средства.

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«Не научились кормить грудью»: Милонов заявил оценил предложение о декрете для мужчин
Депутат Милонов: нет ничего плохого в том, если мужчины будут уходить в декрет
09 апреля 2025, 23:49

Виталий Милонов (фото: ВКонтакте @milonov)

Нет ничего плохого в том, если мужчины будут уходить в декрет. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, поддерживая соответствующее предложение главы комитета по демографии партии «Новые люди» Анфисы Чеховой. При этом, по его словам, «никакой муж не заменит материнскую любовь и заботу».
«Мужчины, к счастью, не научились кормить грудью. Когда между супругами существуют уважение и взаимопонимание, то мужчинам полезно побыть с ребенком в декрете вместо жены», — подчеркнул парламентарий в беседе с RT.
Вместе с тем Милонов прокомментировал и другую инициативу Чеховой — заменить «очень странное» слово «брак». В разговоре с «Газетой.Ru» он заметил, что брак — формальный термин, который практически не используется, в отличие от того же слова «семья». Депутат обратил внимание, что русский язык полон слов одинаковых по звучанию и различных по значению.
«Естественно, все мы закончили школу и прекрасно понимаем этимологию словосочетания «брачный союз» — «брать», то есть брать замуж, жениться. А слово «брак» в плане дефектной работы, это пришло из Европы, от древнегерманского языка: «брак», то есть ломаное», — пояснил депутат.
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