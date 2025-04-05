Артемонов день 6 апреля: зачем в этот день завершать все дела и почему не стоит в руки брать нитки, народные приметы

Фото: iStock/Sergeybor
В народном календаре 6 апреля отмечается Артемьев день или Артемон — дери полоз. В старину люди зимой перемещались на санях, и к моменту наступления Артемона все переходили на повозки, так как снега становилось мало или он полностью таял. Попытка использовать сани могла привести к поломке полозьев.
Православные верующие в этот день почитают епископа Солунского святителя Артемия. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/Kenan Talas
Святитель Артемий, также известный как Артемон, родился в конце I — начале II века в городе Селевкии Писидийской, который находился на территории современной Турции.
Когда апостол Павел посетил этот город, он обратил внимание на способности Артемия, его исключительную благочестивость и другие христианские добродетели. Перед отъездом апостол Павел посвятил Артемия в епископы, поручив ему быть духовным отцом и наставником, защитником и помощником для всех, кто ищет истину и нуждается в поддержке.
В качестве епископа святитель Артемий запомнился современникам как истинный христианин и человек, совершивший множество благочестивых деяний. Он прожил долгую жизнь и умер в глубокой старости.
Преподобный Артемий обладал даром исцеления. Существует множество свидетельств о том, как он помогал людям, страдающим от тяжёлых болезней. К святому Артемию Солунскому обращаются с молитвами об исцелении болезней желудочно-кишечного тракта и перед серьёзными операциями. Его также просят о защите сироты и вдовы.
Фото: iStock/Nicolas Bonnefoy
Фото: iStock/Akchamczuk
6 апреля можно заняться различными делами, которые помогут подготовиться к весеннему сезону. В этот день принято проводить генеральную уборку и натирать предметы интерьера можжевельником, который защищает дом от порчи и злых духов.
Мужчины в это время могут заняться восстановлением садового инвентаря и выполнением работ на приусадебном участке.
В преддверии Благовещения, которое приходится на 7 апреля, на Артемона принято завершать все дела и приготовления к празднику.
Не стоит наносить визиты или принимать гостей в этот день, иначе не избежать неприятностей и неудач.
На Артемия не стоит работать с нитками, чтобы не создать препятствий на пути к желаемому результату. Запрещается также и мечтать о прибыли. Наши предки полагали, что подобные размышления могут привести лишь к убыткам в финансовом плане.
Нельзя проявлять жестокость по отношению к окружающим, включая животных, и использовать бранные слова — это может привести к негативным последствиям и проблемам со здоровьем.
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История праздника
Фото: iStock/Kenan Talas
Святитель Артемий, также известный как Артемон, родился в конце I — начале II века в городе Селевкии Писидийской, который находился на территории современной Турции.
Когда апостол Павел посетил этот город, он обратил внимание на способности Артемия, его исключительную благочестивость и другие христианские добродетели. Перед отъездом апостол Павел посвятил Артемия в епископы, поручив ему быть духовным отцом и наставником, защитником и помощником для всех, кто ищет истину и нуждается в поддержке.
В качестве епископа святитель Артемий запомнился современникам как истинный христианин и человек, совершивший множество благочестивых деяний. Он прожил долгую жизнь и умер в глубокой старости.
Преподобный Артемий обладал даром исцеления. Существует множество свидетельств о том, как он помогал людям, страдающим от тяжёлых болезней. К святому Артемию Солунскому обращаются с молитвами об исцелении болезней желудочно-кишечного тракта и перед серьёзными операциями. Его также просят о защите сироты и вдовы.
Приметы дня
Фото: iStock/Nicolas Bonnefoy
- Ясное солнце в этот день — к богатому урожаю пшеницы.
- Гром в этот день — к хорошему урожаю овощей.
- Если на деревьях иней, то осень будет долгой и снежной.
- Туман утром — к ясному дню и урожаю грибов.
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Что можно делать 6 апреля
Фото: iStock/Akchamczuk
6 апреля можно заняться различными делами, которые помогут подготовиться к весеннему сезону. В этот день принято проводить генеральную уборку и натирать предметы интерьера можжевельником, который защищает дом от порчи и злых духов.
Мужчины в это время могут заняться восстановлением садового инвентаря и выполнением работ на приусадебном участке.
В преддверии Благовещения, которое приходится на 7 апреля, на Артемона принято завершать все дела и приготовления к празднику.
Что нельзя делать в этот день
Не стоит наносить визиты или принимать гостей в этот день, иначе не избежать неприятностей и неудач.
На Артемия не стоит работать с нитками, чтобы не создать препятствий на пути к желаемому результату. Запрещается также и мечтать о прибыли. Наши предки полагали, что подобные размышления могут привести лишь к убыткам в финансовом плане.
Нельзя проявлять жестокость по отношению к окружающим, включая животных, и использовать бранные слова — это может привести к негативным последствиям и проблемам со здоровьем.
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Елена Генералова