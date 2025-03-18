Как держать пост без вреда для здоровья: советы специалистов

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Диетолог Полина Журавлева рассказала, какие продукты стоит добавить в рацион, чтобы держать пост без вреда для здоровья.
Она подчеркнула, что во время поста ни в коем случае нельзя полностью отказываться от еды. Переходить на постный рацион стоит заранее и постепенно, уменьшая порции животного белка и увеличивая количество овощей, круп, бобовых.
Тем временем гастроэнтеролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в разговоре с RT отметила, что правильно подобранные постные продукты могут обеспечить организм всеми необходимыми веществами и длительной сытостью.
Она также посоветовала добавлять орехи в каши и салаты, чтобы разнообразить вкус блюд и сделать их более сытными. Также длительную сытость обеспечивает авокадо.
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«Многих волнует вопрос: где брать белок, если мясо, молоко и яйца под запретом? Выручат бобовые: фасоль, нут, чечевица, горох. Также полезны грибы, орехи, семена, цельнозерновые продукты. Меняйте их местами время от времени, и всё будет в порядке», — посоветовала Журавлёва в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем гастроэнтеролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в разговоре с RT отметила, что правильно подобранные постные продукты могут обеспечить организм всеми необходимыми веществами и длительной сытостью.
«Одним из лучших источников энергии в пост могут быть орехи — это кладезь полезных жиров, которые надолго насыщают за счёт большого количества калорий. Горсть орехов или семечек, тыквенных либо подсолнечных, может стать отличным перекусом, который придаст сил на несколько часов», — рассказала Кашух.
Она также посоветовала добавлять орехи в каши и салаты, чтобы разнообразить вкус блюд и сделать их более сытными. Также длительную сытость обеспечивает авокадо.
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Элина Позднякова