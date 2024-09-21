Верховный суд отказался от рассмотрения жалобы Земфиры*

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Верховный суд отказался рассматривать жалобу певицы Земфиры Рамазановой* на статус иностранного агента, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Судом отказано в передаче жалобы Рамазановой Земфиры* Талгатовны для рассмотрения в судебном заседании», – заявила собеседница агентства.
15 сентября Земфира* подала жалобу в Верховный суд на отказ в исключении ее из реестра иностранных агентов.
12 марта Московский городской суд признал законным решение Замоскворецкого районного суда об отказе в исключении из реестра иностранных агентов юмористов Максима Галкина** и Семена Слепакова**.
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* внесена в реестр иностранных агентов Минюстом
** внесено в реестр иностранных агентов Минюстом
Александр Климов