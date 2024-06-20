Весь Эквадор остался без света после аварии на ЛЭП

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Авария на линии электропередачи и каскадное отключения генерирующих мощностей стало причиной отсутствия света во всем Эквадоре. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на министра общественных работ страны Роберто Луке.
«Немедленный отчет, который мы получили от CENACE (национальный оператор), говорит о сбое на линии электропередачи, который привел к каскадному отключению, поэтому энергоснабжение в национальном масштабе отсутствует» – написал чиновник в своем блоге.Без электроснабжения остались 18 миллионов человек. На улицах городов отключились светофоры, телефонная связь работает с перебоями. Власти работают над устранением проблемы.
На сегодняшний день Эквадор переживает тяжёлый энергетический кризис. В связи с нехваткой генерирующих мощностей, низкого уровня воды в водохранилищах и прекращения импорта электроэнергии из Колумбии свет в стране отключался на несколько часов каждый день.
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Никита Иванов