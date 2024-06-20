Весь Эквадор остался без света после аварии на ЛЭП

В клиническом госпитале «Лапино» группы компаний «Мать и дитя» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил врачей и медперсонал с прошедшим праздником, поблагодарил их за заботу о своих пациентах и вручил государственные и региональные награды.