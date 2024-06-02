Южная Осетия осталась без электричества из-за аварии на ЛЭП

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На линии электропередачи (ЛЭП) в Южной Осетии произошла авария, в результате чего в республике нарушено электроснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.
Отмечается, что авария произошла на ЛЭП в Дзауском районе. В результате этого без электричества осталась вся республика. На место выехали сотрудники МЧС, которые определят причины произошедшего.
Подчеркнём, что электроэнергия из России в Южную Осетию поступает по ЛЭП, которая проходит по территории Северной Осетии. В республике проживает свыше 50 тысяч человек, которые регулярно остаются без электричества из-за ремонтных работ или аварий на ЛЭП, вызванных непогодой в горах.
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Анастасия Чинкова