В тюрьмах Эквадора преступники захватили в заложники 139 человек

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На данный момент в пяти тюрьмах Эквадора — Асуай № 1, Каньяр № 2, Напо № 1, Тунгурауа № 1 и Котопахи № 1 — заключенные удерживают в заложниках 125 сотрудников службы тюремной безопасности и 14 административных работников, сообщила национальная служба исполнения наказаний в социальных сетях.
Операции и протоколы безопасности продолжаются, в результате чего в тюрьмах Чимборасо и Напо удалось освободить 11 заложников после начала беспорядков.
Президент Даниэль Нобоа в ответ на серию бунтов и побега лидера крупнейшей банды установил режим чрезвычайной ситуации на 60 дней для привлечения вооруженных сил к восстановлению контроля над пенитенциарной системой.
Эти действия правительства вызвали волну беспорядков в городах Эквадора: преступники начали поджигать автомобили и автобусы, а в Гуаякиле зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция также сообщила о похищении семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала на юго-западе страны менее чем за сутки.
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Президент Даниэль Нобоа в ответ на серию бунтов и побега лидера крупнейшей банды установил режим чрезвычайной ситуации на 60 дней для привлечения вооруженных сил к восстановлению контроля над пенитенциарной системой.
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Артем Кузьмин