Ветераны Афганистана и Северного Кавказа встретились с каширскими школьниками

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Ветераны боевых действий выступили перед учениками Барабановской школы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Михаил Викторович Ануров и Алексей Анатольевич Сергеев представляют Каширское районное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
Отмечается, что школьники с интересом слушали ветеранов военной службы и задавали им вопросы.
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«Во время общения с учениками 5-11 классов ветераны подняли вопросы служения Отечеству и подлинном героизме российских солдат. Михаил Викторович рассказал о службе в Афганистане, а ветеран боевых действий на Северном Кавказе Алексей Анатольевич – о службе в составе сводных отрядов ОМОН», – говорится в сообщении
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Лора Луганская