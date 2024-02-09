Капремонт школы №10 в Кашире завершат к 1 сентября

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Закончить капитальный ремонт в каширской школе №10 подрядчик должен к 1 сентября этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
«На объекте заняты 25 рабочих и две единицы техники. Сейчас завершается демонтаж внутренних конструкций здания. Рабочим предстоит обновить кровлю и фасад, провести монтаж систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, вентиляции, пожарной сигнализации, установить новые окна и двери, сантехническое оборудование, отремонтировать внутренние помещения и входные группы», – говорится в сообщении.В министерстве добавили, что будет также проведён ремонт внутренних помещений, полностью обновлены мебель и оборудование. Ремонт здания на улице Ленина продолжается в рамках президентской программы по капитальному ремонту школ. Общая площадь здания составляет около 3,9 тыс. кв. м.
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